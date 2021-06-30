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Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты начала работу на площадке БелАЭС

30.06.2021 11:13 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Эксперты консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начали работу на площадке БелАЭС. В течение двух дней, 30 июня – 1 июля, они изучат материалы по вопросам функционирования системы физической защиты БелАЭС, а также посетят объекты станции, сообщили в Минэнерго.

Работать экспертная группа будет над оценкой национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок. Также специалисты оценят систему физической защиты ядерного материала при транспортировке, составят обзор информационной и компьютерной безопасности.

В состав миссии входят эксперты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США.

Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начала работу в Беларуси 28 июня. Миссия IPPAS завершится 9 июля 2021 года. По итогам ее проведения команда экспертов подготовит соответствующий отчет.

елорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт находится в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+.

Физический запуск первого блока БелАЭС состоялся в августе 2020 года. В начале июня 2021 года станции была выдана лицензия на эксплуатацию энергоблока №1.

Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

 
 
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Эксперты консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начали работу на площадке БелАЭС. В...
 
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