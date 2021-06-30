Внешний госдолг Беларуси за январь-май сократился на 2,5% до $18,1 млрд, внутренний - вырос на 16,8% до Br11,5 млрд

Источник материала: Смартпресс

Государственный долг Беларуси на 1 июня 2021 года составил Br57,4 млрд, и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на Br0,4 млрд, или на 0,7%, сообщило министерство финансов.

Внешний государственный долг на 1 июня 2021 года составил $18,1 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%.

По информации Минфина, в январе-мае текущего года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $194,1 млн (в том числе $123,2 млн – правительства Российской Федерации, $55,3 млн – МБРР, $13,7 млн - Экспортно-импортного банка Китая и $1,9 млн - ЕБРР и СИБ).

Погашение внешнего государственного долга в январе-мае 2021 года составило $700,5 млн.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2021 года составил Br11,5 млрд, увеличившись с начала года на Br1,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 16,8%.

В январе-мае 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $729 млн и Br137 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $23 млн и Br92,2 млн.

На 1 июня размер госдолга к ВВП составил 36,9% (в том числе внешний госдолг 29,5% и внутренний – 7,4%).