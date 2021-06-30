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Минчанку приговорили к 2 годам "химии" за то, что попросила помощницу прокурора съехать из арендуемой квартиры

30.06.2021 11:13 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Минчанку Ольгу Синелеву приговорили к двум годам "химии" за то, что потребовала от помощницы прокурора Алины Касьянчик съехать из арендуемой квартиры, сообщает "Наша Нива".

Ранее суд над Синелевой не состоялся – адвокат обвиняемой Андрей Мочалов оказался лишен лицензии. Мочалов до этого был адвокатом журналистки TUT.BY Катерины Борисевич. 

Напомним, жительницу Минска обвинили в нарушении равноправия граждан. Как сообщили в Генпрокуратуре, договор найма жилья был заключен в июле 2020 года сроком на 2 года. "Предусмотренные договором обязательства потерпевшая исполняла своевременно и в полном объеме", - отмечали в ведомстве.

Минчанку приговорили к 2 годам "химии" за то, что попросила помощницу прокурора съехать из арендуемой квартиры

По мнению прокуратуры, хозяйка квартиры "поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов". "Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение", - сообщили в Генпрокуратуре.

Действия минчанки были квалифицированы по ст.190 УК. Санкция этой статьи предусматривает штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы на срок до двух лет.

Позже потерпевшая по этому делу, Алина Касьянчик, была внесена Евросоюзом в 4-й пакет санкции по Беларуси. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанку Ольгу Синелеву приговорили к двум годам "химии" за то, что потребовала от помощницы прокурора Алины Касьянчик съехать из арендуемой квартиры, сообщает...
 
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