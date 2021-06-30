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Минчанку приговорили к 2 годам "химии" за то, что попросила помощницу прокурора съехать из арендуемой квартиры
30.06.2021 11:13 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Минчанку Ольгу Синелеву приговорили к двум годам "химии" за то, что потребовала от помощницы прокурора Алины Касьянчик съехать из арендуемой квартиры,
Ранее суд над Синелевой
Напомним, жительницу Минска
По мнению прокуратуры, хозяйка квартиры "поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов". "Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение", - сообщили в Генпрокуратуре.
Действия минчанки были квалифицированы по ст.190 УК. Санкция этой статьи предусматривает штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы на срок до двух лет.
Позже потерпевшая по этому делу, Алина Касьянчик,
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Минчанку приговорили к 2 годам "химии" за то, что попросила помощницу прокурора съехать из арендуемой квартиры
Минчанку Ольгу Синелеву приговорили к двум годам "химии" за то, что потребовала от помощницы прокурора Алины Касьянчик съехать из арендуемой квартиры, сообщает...
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