Минтранс США предложил запретить полеты в Беларусь

Источник материала: Салiдарнасць

В этом случае попасть в нашу страну не смогут даже транзитные авиапассажиры.

Министерство транспорта США издало приказ , в котором предлагается запретить продажу авиабилетов из США в Беларусь, в том числе если билет с пересадкой и приобретается через другие авиакомпании.

Напомним, после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Госдеп США принял решение ограничить транспортное сообщение с нашей страной. Исключения могут быть сделаны лишь по гуманитарным причинам или из соображений национальной безопасности.

Полный запрет пассажирских авиаперевозок пока не вступил в силу – заинтересованным сторонам дали два рабочих дня (с момента публикации приказа 28 июня) для предоставления возражений. Окончательное решение по этому вопросу могут принять уже 1 июля.