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Минтранс США предложил запретить полеты в Беларусь
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В этом случае попасть в нашу страну не смогут даже транзитные авиапассажиры.
Министерство транспорта США
Напомним, после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Госдеп США принял решение ограничить транспортное сообщение с нашей страной. Исключения могут быть сделаны лишь по гуманитарным причинам или из соображений национальной безопасности.
Полный запрет пассажирских авиаперевозок пока не вступил в силу – заинтересованным сторонам дали два рабочих дня (с момента публикации приказа 28 июня) для предоставления возражений. Окончательное решение по этому вопросу могут принять уже 1 июля.
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В этом случае попасть в нашу страну не смогут даже транзитные авиапассажиры.
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