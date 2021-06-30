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Минтранс США предложил запретить полеты в Беларусь

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В этом случае попасть в нашу страну не смогут даже транзитные авиапассажиры.

Министерство транспорта США издало приказ, в котором предлагается запретить продажу авиабилетов из США в Беларусь, в том числе если билет с пересадкой и приобретается через другие авиакомпании.

Напомним, после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Госдеп США принял решение ограничить  транспортное сообщение с нашей страной. Исключения могут быть сделаны лишь по гуманитарным причинам или из соображений национальной безопасности.

Полный запрет пассажирских авиаперевозок пока не вступил в силу – заинтересованным сторонам дали два рабочих дня (с момента публикации приказа 28 июня) для предоставления возражений. Окончательное решение по этому вопросу могут принять уже 1 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом случае попасть в нашу страну не смогут даже транзитные авиапассажиры.
 
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