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На Минском заводе автоматических линий произошло ЧП

30.06.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне вечером на территории ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова» произошло чрезвычайное происшествие.

На Минском заводе автоматических линий произошло ЧП

Как сообщили в МЧС, сигнал о несчастном случае на производстве поступил в дежурную часть в 18:47.

Отмечается, что «при проведении штукатурных работ в цехе ООО «АльфаХаус» произошло опрокидывание с гидравлического подъемного стола элемента стеновой панели каркасного дома (2,8х11,5 м; 2,5 т) на разнорабочего (1989 г.р.).

Травмы, полученные в результате ЧП, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался.

 

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Накануне вечером на территории ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова» произошло чрезвычайное происшествие.
 
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