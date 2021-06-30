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На Минском заводе автоматических линий произошло ЧП
Источник материала: Навiны
Накануне вечером на территории ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова» произошло чрезвычайное происшествие.
Как сообщили в МЧС, сигнал о несчастном случае на производстве поступил в дежурную часть в 18:47.
Отмечается, что «при проведении штукатурных работ в цехе ООО «АльфаХаус» произошло опрокидывание с гидравлического подъемного стола элемента стеновой панели каркасного дома (2,8х11,5 м; 2,5 т) на разнорабочего (1989 г.р.).
Травмы, полученные в результате ЧП, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался.
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Накануне вечером на территории ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова» произошло чрезвычайное происшествие.
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