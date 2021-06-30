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Позняк: если бы Тихановская откликнулась, я бы приехал в Беларусь

30.06.2021 11:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Позняк: если бы Тихановская откликнулась, я бы приехал в Беларусь
Зенон Позняк / Еврорадио
Лидер Консервативно-Христианской партии БНФ Зенон Позняк был готов вернуться в Беларусь летом 2020 года, если бы Светлана Тихановская отреагировала на его попытки выйти с ней на связь. Но этого не произошло.

"Если бы Тихановская отозвалась и захотела поговорить о нашей Родине, я бы приехал в Беларусь и подсказал, что нужно сделать, потому что все смотрели на Тихановскую. Был момент, которым нужно было немедленно воспользоваться", — заявил Зенон Позняк в интервью польской газете Rzeczpospolita.


По мнению Позняка, санкции, к которым призывает окружение Тихановской и Павла Латушко, раздавят Беларусь, а Лукашенко при этом уцелеет. Мол, они требуют страданий для других, будучи за границей:

"Те дамы и господа не имеют никакого морального права выступать от имени народа, которого они не знают, убеждать народ, чтобы он страдал из-за ошибок своей несостоятельности в политике. Нельзя уничтожать Беларусь, чтобы свергнуть Лукашенко. Разве они не понимают, что те жесткие санкции, которые они просят, дадут России возможность бесплатно захватить белорусскую экономику, а потом и все государство? Они не жертвовали собой ради этого народа. Разве им не стыдно так говорить? Не будет хлеба, труда, свободы, независимости, а народ должен страдать", — говорит политик. Он считает, что на Западе не понимают, что санкции, которые вводят ЕС и США, только на руку российским властям и олигархам.

"Россия будет удерживать Лукашенко, и он будет вынужден за эту помощь рассчитаться. Но чем? Он продаст за бесценок ведущие предприятия", — убежден Позняк.
 
 
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По мнению Позняка, санкции раздавят Беларусь.
 
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