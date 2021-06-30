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Лидеру ОГП предъявили обвинение по делу о разглашении данных
Источник материала: UDF
Николай Козлов / svaboda.org
У него взята подписка о невыезде.
Уголовное дело в отношении Козлова возбудили после того, как он трижды отказывался дать подписку о неразглашении на допросаях в Следственном комитете. В СК Козлова вызывали по делу о создании Координационного совета. Он является членом КС.
Свой отказ давать подписку лидер ОГП объяснял правом, которое ему дает ст. 27 Конституции Беларуси. Она гласит: "Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников".
В конце февраля за отказ подписывать документ о неразглашении Николая Козлова наказали административным арестом на 15 суток. Его осудили за "неповиновение милиции" и отправили на Окрестина, но через 72 часа освободили. Условия, в которых он находился, Козлов назвал пытками.
Однако 23 марта его снова задержали. И на суде он снова говорил о плохих условиях на Окрестина — рассказывал, что его посадили в одноместную камеру, где находятся восемь человек. На пол вылили около 20 литров концентрированного раствора хлора. На этот раз он отсидел все назначенные судом сутки и вышел на свободу 6 апреля.
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У него взята подписка о невыезде.
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