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Николай Козлов / svaboda.org​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лидеру ОГП предъявили обвинение по делу о разглашении данных У него взята подписка о невыезде.

У него взята подписка о невыезде.Уголовное дело в отношении Козлова возбудили после того, как он трижды отказывался дать подписку о неразглашении на допросаях в Следственном комитете. В СК Козлова вызывали по делу о создании Координационного совета. Он является членом КС.Свой отказ давать подписку лидер ОГП объяснял правом, которое ему дает ст. 27 Конституции Беларуси. Она гласит: "Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников".В конце февраля за отказ подписывать документ о неразглашениинаказали административным арестом на 15 суток. Его осудили за "неповиновение милиции" и отправили на Окрестина, но через 72 часа освободили. Условия, в которых он находился, Козлов назвал пытками.Однако 23 марта его снова задержали. И на суде он снова говорил о плохих условиях на Окрестина — рассказывал, что его посадили в одноместную камеру, где находятся восемь человек. На пол вылили около 20 литров концентрированного раствора хлора. На этот раз он отсидел все назначенные судом сутки и вышел на свободу 6 апреля.