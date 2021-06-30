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“Санкции ударят по всем”. Экономист – о будущих потерях белорусов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Введение Евросоюзом секторальных санкций стало новой страницей во взаимоотношениях между Минском и Брюсселем. Хотя бы потому, что такие санкции в отношении Беларуси применены впервые.
Можно ли просчитать, сколько Беларусь потеряет от западных санкций? Возможно ли компенсировать эти потери? По кому прежде всего ударят санкции: по рядовым белорусам или по режиму? На эти и другие вопросы в стриме
Как санкции ударят по простым белорусам и только по ним ли?
– Скорее всего, санкции ударят по всем. Другое дело, какая здесь альтернатива: ужасный конец или ужас без конца. Вряд ли в 2021 году в центре Европы можно создать экономику, которая будет расти невзирая на такие базовые вещи, как права человека, неприкосновенность жизни и свободы. Такие примеры в истории были: Южная Корея, Сингапур. В истории были и просветлённые монархи, положительно влияющие на экономику своих стран. Но по статистике это крайне редкие события.
Даже если бы санкции не ввели, белорусская экономика в 2020 году не начала бы прирост по 5% в год. Ещё до начала политического кризиса и развала основных институтов, важных для экономики, средний темп роста белорусской экономики за последние 10 лет составлял 1,1% в год. Увеличение кризиса, рост недоверия к власти, ухудшение потребительских настроений, ухудшение бизнес-конъюнктуры, уменьшение доверия к Нацбанку – вряд ли бы нас и без санкций ожидал рост.
Насколько власти хватит ресурсов для “благодарности” своим сторонникам?
– Оплата лояльности к власти – относительная ценность. В Венесуэле военным выдают премию туалетной бумагой, но они всё ещё склонны проявлять лояльность, так как у других граждан проблемы с туалетной бумагой. Даже если средняя зарплата в Беларуси упадёт до $100 в месяц, но рядовому бойцу ОМОНа будут платить $250 – это будет заметно меньше, чем сейчас, но гораздо больше, чем у других.
Готова ли Россия дополнительно поддержать Беларусь деньгами?
– Конечно, в целом российская экономика значительно больше белорусской. При желании Россия может взять на себя бюджет Беларуси. Но сколько у россиян такого желания? Насколько крепки личностные отношения между Лукашенко и Путиным? В этом году они провели много встреч, а Лукашенко не встречается с лидерами других стран. Но итогом этих встреч становятся противоречивые посылы. Путин всегда поддерживает Лукашенко на словах, но выдал лишь рефинансирование $1,5 млрд.
Ждать ли подписания всех дорожных карт об интеграции с Россией?
– Новость о скором подписании дорожных карт мы слышали уже много раз. Меняется лишь число карт, которые осталось подписать. Интеграция Беларуси и России становится более интенсивной, но насколько она близка к завершению, мы не знаем. Я слышал, что одна из карт – унификация телефонных систем и отмена роуминга. Логично, ведь у нас большой поток людей между странами. Это простая карта, но до сих пор не воплощена даже она.
Продолжается ли отток депозитов? Возможна ли принудительная конвертация счетов?
– С самого начала политического кризиса мы наблюдаем отток депозитов и долларизацию. В последнее время отток депозитов замедлился. Здесь важны юридические лица: они подчиняются несколько другим законам и не могут хранить деньги под подушкой. Ситуация с ликвидностью в банковской сфере сложная. Это видно по аукционам Нацбанка, который выдаёт банкам в 10 раз меньше, чем те просят. Сжимаются пакеты кредитов и инвестиций. Но банковская сфера подстроилась. Пока что у нас не было повода сомневаться в правдивости отчётов Нацбанка.
В истории мировой экономики случались принудительные конвертации счетов. Обычно это происходит за два дня до дефолта, когда экономическое положение в стране становится совсем аховым. Прямо сейчас в Беларуси экономика ещё не так плоха: резервы у Нацбанка есть. Но никто не гарантирует белорусам сохранность их вкладов в полном объёме и валюте вклада. Законодательство позволяет провести принудительную конвертацию счетов – здесь вопрос в политико-экономической целесообразности.
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С самого начала политического кризиса мы наблюдаем отток депозитов и долларизацию.
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