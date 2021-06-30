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“Санкции ударят по всем”. Экономист – о будущих потерях белорусов

30.06.2021 11:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

“Санкции ударят по всем”. Экономист – о будущих потерях белорусов
Иллюстративное фото
Как санкции ударят по белорусам? Хватит ли власти ресурсов на своих сторонников? Поможет ли Минску Кремль?

Введение Евросоюзом секторальных санкций стало новой страницей во взаимоотношениях между Минском и Брюсселем. Хотя бы потому, что такие санкции в отношении Беларуси применены впервые.

Можно ли просчитать, сколько Беларусь потеряет от западных санкций? Возможно ли компенсировать эти потери? По кому прежде всего ударят санкции: по рядовым белорусам или по режиму? На эти и другие вопросы в стриме Еврорадио отвечает доктор экономических наук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

Как санкции ударят по простым белорусам и только по ним ли?



– Скорее всего, санкции ударят по всем. Другое дело, какая здесь альтернатива: ужасный конец или ужас без конца. Вряд ли в 2021 году в центре Европы можно создать экономику, которая будет расти невзирая на такие базовые вещи, как права человека, неприкосновенность жизни и свободы. Такие примеры в истории были: Южная Корея, Сингапур. В истории были и просветлённые монархи, положительно влияющие на экономику своих стран. Но по статистике это крайне редкие события.

Даже если бы санкции не ввели, белорусская экономика в 2020 году не начала бы прирост по 5% в год. Ещё до начала политического кризиса и развала основных институтов, важных для экономики, средний темп роста белорусской экономики за последние 10 лет составлял 1,1% в год. Увеличение кризиса, рост недоверия к власти, ухудшение потребительских настроений, ухудшение бизнес-конъюнктуры, уменьшение доверия к Нацбанку – вряд ли бы нас и без санкций ожидал рост.

Насколько власти хватит ресурсов для “благодарности” своим сторонникам?



– Оплата лояльности к власти – относительная ценность. В Венесуэле военным выдают премию туалетной бумагой, но они всё ещё склонны проявлять лояльность, так как у других граждан проблемы с туалетной бумагой. Даже если средняя зарплата в Беларуси упадёт до $100 в месяц, но рядовому бойцу ОМОНа будут платить $250 – это будет заметно меньше, чем сейчас, но гораздо больше, чем у других.

Готова ли Россия дополнительно поддержать Беларусь деньгами?



– Конечно, в целом российская экономика значительно больше белорусской. При желании Россия может взять на себя бюджет Беларуси. Но сколько у россиян такого желания? Насколько крепки личностные отношения между Лукашенко и Путиным? В этом году они провели много встреч, а Лукашенко не встречается с лидерами других стран. Но итогом этих встреч становятся противоречивые посылы. Путин всегда поддерживает Лукашенко на словах, но выдал лишь рефинансирование $1,5 млрд.

Ждать ли подписания всех дорожных карт об интеграции с Россией?



Новость о скором подписании дорожных карт мы слышали уже много раз. Меняется лишь число карт, которые осталось подписать. Интеграция Беларуси и России становится более интенсивной, но насколько она близка к завершению, мы не знаем. Я слышал, что одна из карт – унификация телефонных систем и отмена роуминга. Логично, ведь у нас большой поток людей между странами. Это простая карта, но до сих пор не воплощена даже она.

Продолжается ли отток депозитов? Возможна ли принудительная конвертация счетов?



– С самого начала политического кризиса мы наблюдаем отток депозитов и долларизацию. В последнее время отток депозитов замедлился. Здесь важны юридические лица: они подчиняются несколько другим законам и не могут хранить деньги под подушкой. Ситуация с ликвидностью в банковской сфере сложная. Это видно по аукционам Нацбанка, который выдаёт банкам в 10 раз меньше, чем те просят. Сжимаются пакеты кредитов и инвестиций. Но банковская сфера подстроилась. Пока что у нас не было повода сомневаться в правдивости отчётов Нацбанка.

В истории мировой экономики случались принудительные конвертации счетов. Обычно это происходит за два дня до дефолта, когда экономическое положение в стране становится совсем аховым. Прямо сейчас в Беларуси экономика ещё не так плоха: резервы у Нацбанка есть. Но никто не гарантирует белорусам сохранность их вкладов в полном объёме и валюте вклада. Законодательство позволяет провести принудительную конвертацию счетов – здесь вопрос в политико-экономической целесообразности.

Полную запись эфира со Львом Львовским смотрите ниже.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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С самого начала политического кризиса мы наблюдаем отток депозитов и долларизацию.
 
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