ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На вручении дипломов выпускница БГУ поблагодарила Максима Знака

30.06.2021 11:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

На вручении дипломов выпускница БГУ поблагодарила Максима Знака
Вручение дипломов на юрфаке БГУ / @law_verum
Выпускница юрфака БГУ во время вручения дипломов вспомнила политзаключённого юриста Максима Знака, а также уволенных преподавателей Елену Лаевскую и Елену Басалай, сообщает @law_verum.

"Хочется сказать спасибо тем, у кого можно было действительно многому научиться. А именно, преподавателям юрфака БГУ, присутствующим здесь в зале, а также тем, кто, к сожалению, сегодня не находится здесь. Преподавателям по призванию. Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!"


Со сцены девушка пожелала "любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, невзирая на трудности, которые есть и будут" и вспомнила высказывание Виктора Гюго: "для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со сцены девушка также пожелала любить, защищать и отстаивать право.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным праздником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by