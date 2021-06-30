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Вручение дипломов на юрфаке БГУ / @law_verum

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"Хочется сказать спасибо тем, у кого можно было действительно многому научиться. А именно, преподавателям юрфака БГУ, присутствующим здесь в зале, а также тем, кто, к сожалению, сегодня не находится здесь. Преподавателям по призванию. Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На вручении дипломов выпускница БГУ поблагодарила Максима Знака Со сцены девушка также пожелала любить, защищать и отстаивать право.

Со сцены девушка пожелала "любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, невзирая на трудности, которые есть и будут" и вспомнила высказывание Виктора Гюго: "для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право".