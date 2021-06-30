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30 июня второй день подряд торги на бирже открылись ростом доллара и евро

30.06.2021 11:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

30 июня второй день подряд торги на бирже открылись ростом доллара и евро
Иллюстративное фото
Утром в среду белорусский рубль девальвируется к доллару и евро, но значительно укрепляется к российскому рублю.

Валютная корзина подешевела на 0,10% до минимума за 8 дней. Её стоимость вернулась к уровню начала месяца.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:09:

Курс доллара вырос ещё на 0,0043 BYN до 2,5355 BYN/USD. Этого небольшого укрепления хватило для того, чтобы курс доллара поднялся выше уровня начала июня, но всего на 0,0027 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0025 BYN до 3,0174 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но вчерашний рост был ещё меньше, лишь +0,0007 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0113 BYN до 3,4850 BYN/100 RUB.

Стоимость российского рубля опустилась до минимума за 8 дней.

Московская биржа


Сегодня утром российский рубль на торгах валютной биржи в Москве девальвируется к доллару и евро. Стоимость доллара за сутки выросла на 35 копеек до 72,67 российских рублей.

Курс евро вырос на 30 копеек до 86,46 российских рублей.
 
 
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