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30 июня второй день подряд торги на бирже открылись ростом доллара и евро
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина подешевела на 0,10% до минимума за 8 дней. Её стоимость вернулась к уровню начала месяца.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара вырос ещё на 0,0043 BYN до 2,5355 BYN/USD. Этого небольшого укрепления хватило для того, чтобы курс доллара поднялся выше уровня начала июня, но всего на 0,0027 BYN.
Курс евро поднялся на 0,0025 BYN до 3,0174 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но вчерашний рост был ещё меньше, лишь +0,0007 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0113 BYN до 3,4850 BYN/100 RUB.
Стоимость российского рубля опустилась до минимума за 8 дней.
Московская биржа
Сегодня утром российский рубль на торгах валютной биржи в Москве девальвируется к доллару и евро. Стоимость доллара за сутки выросла на 35 копеек до 72,67 российских рублей.
Курс евро вырос на 30 копеек до 86,46 российских рублей.
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Курс доллара вырос ещё на 0,0043 BYN до 2,5355 BYN/USD.
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