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Директора и учредителя двух фирм в Брестской области подозревают в неуплате страховых взносов

30.06.2021 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области директора и учредителя двух частных предприятий подозревают в неуплате страховых взносов в бюджет, сообщил БЕЛТА официальный представитель УДФР Комитета государственного контроля по Брестской области Валерий Велесницкий.

Оба предприятия специализируются на рекламной деятельности. Во время проверки выяснилось, что их директор при участии учредителя с августа 2010 года по февраль 2021-го выплачивала заработную плату работникам двумя способами. Официально на карт-счета перечислялась минимальная зарплата. Также выдавались наличные без отражения по бухгалтерскому и налоговому учетам.

"При этом источником выплат неучтенной заработной платы была неотраженная по учету предприятий выручка, поступавшая от оказания рекламных услуг, а также деньги, выводимые на расчетный счет индивидуального предпринимателя (одновременно директора этих компаний) по фиктивному договору оказания услуг по управлению, - пояснил Валерий Велесницкий. - При подаче отчетности в Фонд социальной защиты населения директор отразила недостоверные сведения о суммах фактически выплаченной работникам зарплаты. Соответственно она не уплатила страховые взносы в бюджет, чем причинила государству ущерб в особо крупном размере - на сумму более Br56 тыс. и Br160 тыс.".

По данным фактам в отношении директора и учредителя предприятий возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст.216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) УК.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Оба предприятия специализируются на рекламной деятельности. Во время проверки выяснилось, что их директор при участии учредителя с августа 2010 года по февраль...
 
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