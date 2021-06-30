Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на проспекте Победителей пострадал мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 08.00 25-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло" двигался по пр.Победителей со стороны ул.Ратомской в направлении ул.Нарочанской. Вблизи дома №102 при перестроении столкнулся с попутным мотоциклом "Сузуки".

"В результате ДТП 32-летний мотоциклист получил травмы. Пострадавшего доставили в учреждение здравоохранения для осмотра. По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска проводят дополнительную проверку", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении, выезде на трамвайные пути, съезде с них водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.-0-