ЦБ РФ сформировал первую пилотную группу банков для тестирования цифрового рубля

Источник материала: АФН

Российский центробанк сформировал первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля, состоящую из 12 банков.

В нее вошли Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Ак Барс Банк, банк «ДОМ.РФ», СКБ-банк, банк «Союз» и ТКБ-банк.

Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируют завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно пройдет в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы сформируют дорожную карту внедрения цифрового рубля.

На первом этапе протестируют эмиссию цифрового рубля и ряд других операций.