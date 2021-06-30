ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЦБ РФ сформировал первую пилотную группу банков для тестирования цифрового рубля

30.06.2021 11:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Российский центробанк сформировал первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля, состоящую из 12 банков.

В нее вошли Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Ак Барс Банк, банк «ДОМ.РФ», СКБ-банк, банк «Союз» и ТКБ-банк.

Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируют завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно пройдет в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы сформируют дорожную карту внедрения цифрового рубля.

На первом этапе протестируют эмиссию цифрового рубля и ряд других операций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский центробанк сформировал первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля, состоящую из 12 банков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики назвали самую полезную для здоровья сердца и долголетия рыбу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by