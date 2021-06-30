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Лидеру ОГП Николаю Козлову предъявили обвинение за "разглашение данных следствия"

30.06.2021 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер Объединённой гражданской партии Николай Козлов неоднократно отказывался подписывать соглашение о неразглашении на допросах в Следственном комитете. Против него возбудили уголовное дело и сегодня предъявили обвинение в «разглашении данных следствия».

Лидеру ОГП Николаю Козлову предъявили обвинение за "разглашение данных следствия"
Николай Козлов, архивное фото
Политик открыто рассказывал об условиях содержания политзаключённых в тюрьмах и о том, как проходили процессы его допроса.

Сам Николай Козлов помимо того, что дело «абсолютно надуманное», никак подробностей пока не знает. Ранее политик говорил, что никаких законов он не нарушал, в чём он убеждён и сейчас.

— Я убежден, что никакой секретной информации я не разглашал. Кроме того, что я сказал, что дело о Координационном совете сфабриковано и люди сидят невинно, —комментировал после одного из допросов Николай Козлов. — Свою некомпетентность эти следователи пытаются скрыть подписками о неразглашении. 

Следственная группа расценила мой отказ давать подписку о неразглашении как административное правонарушение, хотя я воспользовался своим законным правом. Рассказываю всё как есть, так как думаю, что таким образом помогу другим людям.
 
 
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Лидер Объединённой гражданской партии Николай Козлов неоднократно отказывался подписывать соглашение о неразглашении на допросах в Следственном комитете....
 
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