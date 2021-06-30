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Госрегулирование цен продлили еще на три месяца. Что убрали из списка?

30.06.2021 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление от 29 июня № 48, которым госрегулирование цен на социально значимые товары продлевается по 23 сентября включительно.

Документ при этом исключает регулирование цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), поваренную пищевую соль, черный байховый чай и растворимый кофе.

Постановлением размер предоставляемых скидок ограничивается до 10% на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2020 год составил менее 10% на это товары.

Также уточняются отдельные товарные группы и понятие заготовительных организаций. Документ увеличивает размер предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25% до 30% на отдельные товары;

Постановление дополнено нормой о необходимости указания в товарно-транспортной накладной ТТН-1 и товарной накладной ТН-2 информации об отпускной цене, оптовой надбавке (скидке).

Примечательно, что еще 23 апреля заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун сообщил о том, что в Беларуси рассматривают возможность смягчить ценовое регулирование. Это, по словам замминистра, делается для того, чтобы обеспечить наличие на полках товаров, особенно импортируемых.

Необходимость обеспечить наличие ряда товаров, входящих в перечень социально значимых, возникла после того, как с 1 марта на них было введено жесткое регулирование цен. Некоторые экономисты прогнозировали тогда возникновение дефицита этих товаров.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление от 29 июня № 48, которым госрегулирование цен на социально значимые товары...
 
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