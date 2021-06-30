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Берегите мир, традиции и ценности: Лукашенко поздравил выпускников вузов
30.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У каждого поколения свои вызовы, которые формируют характер человека и всей нации. Так Александр Лукашенко обратился к лучшим выпускникам вузов страны. На традиционный республиканский бал во Дворец Независимости пригласили более 200 молодых людей со всей Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Выпускники фиксируют каждое мгновение и спешат поделиться в соцсетях. В этом их сам президент поддерживает. Призывает создавать правильный виртуальный образ.
Две Екатерины – Дубакина и Подоприго – закончили витебский университет, познакомились на балу. Будущий педагог и программист о профессиональном на празднике не говорят. Обсуждают наряды.
«Готовились с огромным удовольствием. Подготовка все-таки шла не один день. Нужно было заказать и парикмахера, и стилиста», – поделилась выпускница Витебского государственного университета им. П. Машерова Екатерина Подоприго.
Республиканский бал – традиция. Приглашают лучших выпускников со всей страны. На этот раз их более 200. Отличники учебы, победители конкурсов, стипендиаты фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Самым лучшим выпускникам и преподавателям – отдельная благодарность.
Стать настоящим профессионалом – большой труд,
Открыли праздничный вечер символическим аккордом президента и выпускников – как знак гармонии, связи поколений и народного единства.
После официальной части гостей ждала канцерная программа с участием известных артистов и слова благодарности – родителям, наставникам, стране.
В этом году около 19 тысяч выпускников вузов Беларуси, которые учились за счет госбюджета, получили распределение. Наиболее востребованы специалисты в сфере IT, медицины, сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности.
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Праздничный вечер открыли символическим аккордом президента и выпускников – как знак гармонии, связи поколений и народного единства.
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