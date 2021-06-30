Берегите мир, традиции и ценности: Лукашенко поздравил выпускников вузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У каждого поколения свои вызовы, которые формируют характер человека и всей нации. Так Александр Лукашенко обратился к лучшим выпускникам вузов страны. На традиционный республиканский бал во Дворец Независимости пригласили более 200 молодых людей со всей Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Выпускники фиксируют каждое мгновение и спешат поделиться в соцсетях. В этом их сам президент поддерживает. Призывает создавать правильный виртуальный образ.

«Пусть созданный вами в сетях виртуальный портрет всегда показывает, что вы мыслили, говорили, действовали по-государственному. Особенно это относится к тем, кто строит самые амбициозные планы на жизнь. Ведь кто знает, какие кабинеты и какое кресло вы займете завтра. Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте», – отметил Лукашенко.

Две Екатерины – Дубакина и Подоприго – закончили витебский университет, познакомились на балу. Будущий педагог и программист о профессиональном на празднике не говорят. Обсуждают наряды.

«Очень много было подготовки, волнения. Кто-то заказывал из свадебного салона, кто-то покупал, чтобы осталась память на всю жизнь», – рассказала выпускница Витебского государственного университета им. П. Машерова Екатерина Дубакина.

«Готовились с огромным удовольствием. Подготовка все-таки шла не один день. Нужно было заказать и парикмахера, и стилиста», – поделилась выпускница Витебского государственного университета им. П. Машерова Екатерина Подоприго.

Республиканский бал – традиция. Приглашают лучших выпускников со всей страны. На этот раз их более 200. Отличники учебы, победители конкурсов, стипендиаты фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Самым лучшим выпускникам и преподавателям – отдельная благодарность.

Стать настоящим профессионалом – большой труд, уверяет Александр Лукашенко . На пути к цели у каждого будут сложности и препятствия. Главное помнить – все получается только у тех, кто искренне предан своему делу и родной стране.

«Желаю быстрее перейти на новый уровень жизни, где ваш реальный статус будут определять не число подписчиков и лайки, а уважение людей в том числе будущих коллег. У вас есть достойный и мощный, как сейчас модно говорить, бэкграунд. Бэкграунд современной белорусской нации. Поэтому берегите достигнутое – мир, исконные традиции и наши ценности. Берегите историю, которой мы сегодня по праву гордимся», – отметил Лукашенко.

Открыли праздничный вечер символическим аккордом президента и выпускников – как знак гармонии, связи поколений и народного единства.

После официальной части гостей ждала канцерная программа с участием известных артистов и слова благодарности – родителям, наставникам, стране.

В этом году около 19 тысяч выпускников вузов Беларуси, которые учились за счет госбюджета, получили распределение. Наиболее востребованы специалисты в сфере IT, медицины, сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности.