МИД Беларуси подготовил доклад о нарушениях прав человека в отдельных западных странах

Источник материала: Смартпресс

Министерство иностранных дел Беларуси возобновило практику подготовки докладов о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах мира.

"Этим докладом МИД Беларуси в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя", говорится в сообщении МИД.

Доклад касается 21 государства – ряда стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады. Их в МИД называют "наиболее активными "адвокатами" экономических санкций и иных ограничительных мер".

"Документ не содержит сравнений и рейтингов и не претендует на полноту представления имеющихся нарушений прав человека в странах коллективного Запада. В нем приводятся резонансные и вопиющие случаи действий властей западных государств, а также дана их определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам", - отметили в МИД.

"Это – другое!" – любимый аргумент в ответ на любою критику в адрес коллективного Запада, который живет по принципу из повести-притчи "Скотный двор" Дж.Оруэлла "Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие". (All animals are equal but some animals are more equal than others). Западные страны безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи в отношении ситуаций с правами человека в других странах, закрывая глаза на собственные проблемы – от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях", - добавили в ведомстве.