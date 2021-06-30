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Англия выиграет Евро-2020? Букмекеры назвали фаворитов чемпионата

30.06.2021 12:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В борьбе за титул чемпиона Европы осталось всего восемь национальных сборных.

Англия выиграет Евро-2020? Букмекеры назвали фаворитов чемпионата
Фото из микроблога УЕФА

За несколько дней до старта четвертьфинальной стадии Евро-2020 букмекеры назвали фаворитов на европейское футбольное золото.

Согласно установленным коэффициентам команды расположились на следующих местах в рейтинге:

1. Англия — 3.00;

2. Испания — 4.30;

3. Италия — 5.00;

4. Бельгия — 8.00;

5. Дания — 11.0;

6-7. Чехия и Швейцария — по 25.0;

8. Украина — 35.0.

Расписание 1/4 финала:

02.07.

  • Швейцария — Испания (Санкт-Петербург, начало в 19:00);
  • Бельгия — Италия (Мюнхен, 22:00).

03.07. 

  • Чехия — Дания (Баку, 19:00);
  • Украина — Англия (Рим, 22:00).

 

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В борьбе за титул чемпиона Европы осталось всего восемь национальных сборных.
 
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