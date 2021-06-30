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Эксперты миссии МАГАТЭ вновь работают на БелАЭС

30.06.2021 12:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Эксперты миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) 30 июня приступили к работе непосредственно на площадке Белорусской АЭС.

Эксперты миссии МАГАТЭ вновь работают на БелАЭС

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, на станции эксперты оценят национальный режим обеспечения физической безопасности ядерного материала и ядерных установок, систему физической защиты ядерного материала при транспортировке, а также ознакомятся с уровнем информационной и компьютерной безопасности.

На БелАЭС экспертная группа проработает до 1 июля включительно.

Как сообщалось, миссия IPPAS в Беларуси проходит 28 июня — 9 июля. Ее возглавляет почетный член административно-технического состава исследовательской лаборатории Sandia National Laboratories (США) Джозеф Сандовал. В команду также входят эксперты из Болгарии, Великобритании, России, Украины, Франции, Швейцарии и непосредственно из МАГАТЭ.

Помимо посещения БелАЭС эксперты миссии проведут рабочие обсуждения с представителями Беларуси, опрос ответственных работников организаций, вовлеченных в обеспечение физической защиты, а также изучат документы, касающиеся физической защиты ядерных объектов.

 

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Теги: Минск
 
 
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Эксперты миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) 30 июня приступили к работе непосредственно на площадке...
 
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