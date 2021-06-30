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Александра Саснович

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Серена Уильямс не смогла обыграть белоруску Александру Саснович на Уимблдоне В своем следующем матче Саснович сыграет с победительницей встречи Нао Хибино - Бернарда Пера.

Ее соперницей в стартовом матче была именитая американка. Однако противостояние соперниц завершилось уже в первом сете. При равной игре и счете 3:3 Уияльмс снялась с матча из-за травмы. Таким образом,автоматически вышла во второй круг соревнований.В своем следующем матче на Уимблдоне Саснович сыграет с победительницей встречи(Япония, WTA 85) -(США, WTA 74).