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Серена Уильямс не смогла обыграть белоруску Александру Саснович на Уимблдоне

30.06.2021 12:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Серена Уильямс не смогла обыграть белоруску Александру Саснович на Уимблдоне
Александра Саснович
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдонского турнира.

Ее соперницей в стартовом матче была именитая американка Серена Уильямс. Однако противостояние соперниц завершилось уже в первом сете. При равной игре и счете 3:3 Уияльмс снялась с матча из-за травмы. Таким образом, Александра Саснович автоматически вышла во второй круг соревнований.

В своем следующем матче на Уимблдоне Саснович сыграет с победительницей встречи Нао Хибино (Япония, WTA 85) - Бернарда Пера (США, WTA 74).
 
 
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В своем следующем матче Саснович сыграет с победительницей встречи Нао Хибино - Бернарда Пера.
 
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