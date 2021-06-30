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Возле Бали потерпел крушение пассажирский паром, погибли 7 человек

30.06.2021 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. Поисково-спасательная операция развернута у побережья индонезийского острова Бали. Накануне там потерпел крушение пассажирский паром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле Бали потерпел крушение пассажирский паром, погибли 7 человек

В результате трагического инцидента погибли семь человек, еще восьмерым потребовалась медицинская помощь. Шесть пассажиров числятся пропавшими без вести. В момент ЧП на борту находились более 50 человек. Большинство удалось спасти.

Возле Бали потерпел крушение пассажирский паром, погибли 7 человек

Что стало причиной происшествия, предстоит установить специалистам. В поисковой операции задействованы четыре корабля, в том числе судно ВМС страны.

 
 
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Новости Индонезии. Поисково-спасательная операция развернута у побережья индонезийского острова Бали. Накануне там потерпел крушение пассажирский паром,...
 
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