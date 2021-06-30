ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Канаде аномальная жара стала причиной смерти более 100 человек

30.06.2021 12:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Канады. Более 100 человек стали жертвами аномальной жары в Канаде. Сообщения о внезапных смертях приходят из провинции Британская Колумбия, где уже несколько дней фиксируют температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде аномальная жара стала причиной смерти более 100 человек

Накануне воздух прогрелся до +49,5 °C. Такого не было никогда. Официальная причина летальных исходов уточняется. Однако специалисты убеждены: всему виной аномально высокая температура воздуха.

В Канаде аномальная жара стала причиной смерти более 100 человек

Большинство погибших – пожилые люди, у многих были проблемы со здоровьем. Экстренные службы работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в некоторых районах сохранится как минимум до конца недели.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. Более 100 человек стали жертвами аномальной жары в Канаде. Сообщения о внезапных смертях приходят из провинции Британская Колумбия, где уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Народнае антыкрызіснае кіраўніцтва стварае Музэй вольнай Беларусі, зьбірае артэфакты пратэстаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by