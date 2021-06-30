Для тех, кому не нужны слова: современные композиторы в A1 Xplore Music от Deezer

До 10 июля A1 Xplore Music от Deezer принимает заявки от композиторов, которые хотят присоединиться к команде сервиса и писать музыку специально для проектов А1. Чтобы напомнить о том, как важно подбирать нужные звуки и почему хитом может стать даже мелодия без слов, платформа выпустила плейлист с популярными саундтреками.

Подборка состоит из музыки современных композиторов – написанной для кино и прославившей ее авторов на весь мир. Каждая из этих мелодий так же знаменита, как и главные герои фильмов, в которых она звучит.

Клаус Бадельт написал популярную тему, под которую в «Пиратах Карибского моря» появляется капитан Джек Воробей, а герой Хоакина Феникса в «Джокере» сходит с ума под музыку Хильдур Гуднадоттир. Говард Шор озвучил приключения Фродо во «Властелине колец». Александр Деспла нашел то самое звучание для сцены смерти Волан-де-Морта, которую поклонники франшизы по Гарри Поттеру ждали не один год.

Ханс Циммер – автор музыки, под которую Леонардо ДиКаприо строит новые миры во снах в фильме «Начало», а Роберт Дауни-младший расследует убийства в «Шерлоке Холмсе». Под мелодию Яна Качмарека плакали практически все, кто смотрел «Хатико», а композиции Людовико Эйнауди из «Неприкасаемых» уже нельзя забыть, услышав их хотя бы один раз. Каждый фанат «Звездных войн» может напеть знаменитый марш Джона Уильямса.

Всего в плейлист вошло 50 саундтреков от самых известных композиторов современности. После регистрации на A1 Xplore Music от Deezer все пользователи сервиса могут не только сохранить его себе, но и поделиться подборкой с теми, кто тоже любит качественную инструментальную музыку.