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Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в Беларуси повышаются с 1 июля

30.06.2021 12:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь с 1 июля повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕврАзЭС.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале постановлению Совмина № 366 от 29 июня 2021 г., увеличатся ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты до $61,5 за тонну (ранее — $58,8); прямогонный бензин — до $33,8 доллара за тонну (ранее — $32,3); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — до $18,4 за тонну (ранее — $17,6).

В последний раз ставки экспортных пошлин повышались с 1 июня.

 
 
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Беларусь с 1 июля повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕврАзЭС.
 
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