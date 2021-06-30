Новое здание для двух районных судов открыли в Минске

Источник материала: Смартпресс

В Минске на улице Франциска Скорины 6Б в среду торжественно открылось новое здание, куда ещё в начале месяца переехали суды Первомайского и Советского районов столицы.

Строительство начали ещё в 2010 году, но по различным причинам оно приостанавливалось. В 2019-м возобновилось. Новое здание обошлось в сумму свыше Br25 млн, из них более Br7 млн - собственные средства Верховного суда.

На церемонии открытия присутствовали председатель Верховного суда Валентин Сукало, замглавы Администрации президента Ольга Чуприс и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщило госагентство БЕЛТА.

"Хочется, чтобы этот дом стал настоящим дворцом правосудия. Чтобы в нем торжествовали закон и справедливость", - напутствовал председатель Верховного суда.

Чуприс отметила, что построено новое здание правосудия благодаря личной поддержке главы государства. "Это здание воплощает в себе заботу не только о судьях, но и о простых гражданах нашей страны, им должно быть удобно в этом доме. Особенно когда речь идет о людях с ограниченными возможностями. Здание соответствует всем необходимым социальным стандартам", - добавила она.

В новом корпусе - более десятка залов разной вместимости для слушания гражданских и уголовных дел. На первом этаже обустроены нотариальная контора, отделение банка, буфет, служебные помещения. Рядом со зданием небольшой внутренний дворик для отдыха, автостоянка.