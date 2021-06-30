Улететь из Беларуси: куда можно отправиться в условиях авиаблокады?

Источник материала: Смартпресс

После того, как в мае в Беларусь на краткое время пришёл лоукостер , многое изменилось. Страны Европы закрыли для нас своё воздушное пространство. И даже Украина запретила транзитом летать через свою территорию. Такие действия в итоге ударили по белорусскому авиаперевозчику - "Белавиа". И резко сократилось число направлений, по которым можно улететь из Беларуси. Смартпресс решил разобраться - куда всё же пока можно отправиться на самолёте из страны победившего процветания.







Кавказ

Улететь с комфортом на самолётах "Белавии" можно в Тбилиси, Батуми, Баку или Ереван. Цена вопроса - €180-200 за билет в один конец.

Что делать в Армении или Грузии? Можно ознакомиться с жизнедеятельностью молодых кавказских демократий. Например, в Армении недавно завершились парламентские выборы, где победила партия Никола Пашиняна, который ранее ушёл в отставку с поста премьера на фоне поражения в войне с Азербайджаном. Можно посмотреть - не потрескались ли древние армянские храмы на фоне такой политической нестабильности?

А в грузинском Батуми можно искупаться в море. И хоть в течение нескольких дней понаблюдать за страной, которая не пошла по дорожке евразийской интеграции и тоже, как и Армения, пережила войну. Кстати, пару лет назад грузины обещали выдавать в аэропорту каждому туристу бутылочку вина "Саперави". Так что можно проверить.

Есть что посмотреть и в Баку - столице Азербайджана, страны с сильной центральной властью. Государство сопоставимо с нашим - в Азербайджане живёт около 10 млн человек, в столице - свыше 2 млн. Так что можно ознакомиться, на что могла бы быть похожа Беларусь, если бы находилась на Кавказе и у неё было много нефти.

Россия

Прямые рейсы "Белавиа" в братскую нам федерацию весьма обширны. Самый дорогой - на родину Юры-музыканта из ДДТ и башкирского мёда - в Уфу. Стоит билет €183. На втором месте воспетый рэперами и даже немножко Шнуровым Ростов-на-Дону - туда можно улететь за €163. За такую же цену можно отправиться в Казань. В прозаичную Москву улететь можно за €87, в поэтический Питер - за €99. Есть рейсы и в Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару.

Но летает в Россию из Минска не только "Белавиа". Недавно в наш родной аэропорт пришли два российских перевозчика. И теперь можно улететь из столицы Беларуси в окружённый коллективным Западом Калининград или на российский Кавказ - в Минеральные Воды.

В бывший Кёнигсберг можно купить билет на "аэромаршрутку" за 7 тыс. российских рублей, для детей проезд (пролёт?) дешевле на 50%. В Минеральные Воды можно улететь за примерно 5 тыс. российских рублей. Интересно, что вернуться оттуда почти в 2 раза дороже.







Турция и Египет

Эти привычные отпускные страны для нас открыты. Только что приходится облетать Украину - из-за этого цены на билеты выше, чем раньше.

Отправиться в египетские Хургаду или Шарм-Эль-Шейх, в турецкие Стамбул, Анталью или Измир можно каждый день. Туда летают чартеры. То есть стоимость билетов можно узнать у туроператоров - они включены в путёвку. Улететь в Египет можно и из Гомеля.







Трёхдневный тур может стоить около Br400. Верхний предел цен больше в разы.

Другой Ближний Восток

Вылететь из Минска можно напрямую в Бейрут. Например, туда 29 июня отправился Boeing 737-800 - билеты стоили почти по Br1350.

Принимают самолёты из Беларуси и Объединённые Арабские Эмираты. Улететь в Дубай можно за Br535. Возвращение будет стоить около Br600.







Отправиться из Минска можно и в израильский Тель-Авив - за примерно Br380 туда и около Br500 обратно.

Столица Казахстана Нур-Султан тоже открыта для белорусов. Билет туда стоит от Br729. В Алматы - около Br800. Вылет в столицу Узбекистана Ташкент обойдётся более Br420. Сообщалось, что воспарить в столичный кыргызский Бишкек можно будет с 25 июня. Но на сайте авиакомпании найти билеты на этот рейс не удалось.

Зато регулярно летают рейсы из Багдада в Минск и обратно, даже ещё одна авиакомпания начала летать из этой страны.1 июля прибудет очередной борт, билеты уже раскуплены. Цена в один конец - около $350.







Ну и всё. Больше никуда нельзя полететь централизованно. Но никто не мешает арендовать бизнесджет у зарубежной компании и рассекать по небесам. Например, такой рейс на Pilatus PC12 в Санкт-Петербург обойдётся всего-то в 11 тыс. евро.

Новые хабы

"Хабами" называют узловые аэропорты, где люди часто пересаживаются с одного рейса на другой. Когда-то и Национальный аэропорт Минск был таким "узлом" для украинцев и россиян - через него летали из Украины в Россию и обратно, ведь прямого авиасоообщения между ними нет. Теперь такая схема невозможна.

Нынче самим белорусам понадобились хабы. Ими стали Стамбул и Дубай. Через них можно попасть и в Черногорию, и в Грецию, и в другие страны Европы. Через Дубай можно улететь в другие края - например на ставший более популярным танзанийский Занзибар. Стоить билеты туда-обратно будут под Br2 тыс. Из ОАЭ есть возможность попасть и на Мальдивы, цены за тур на 7-9 ночей - около Br5 тыс.

Из-за чего это всё и когда кончится

Когда закончится авиаблокада Беларуси пока неизвестно. Но предыстория такова - 23 мая летевший из Афин в Вильнюс борт Ryanair сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании. После посадки выяснилось, что в самолёте находился Роман Протасевич - бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским. Он и его девушка Софья Сапега были задержаны.

В Беларуси была создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanair. По факту ложного сообщения СК возбудил уголовное дело.

Саммит ЕС из-за инцидента принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, призвал авиакомпании ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси, а также призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. Также лидеры ЕС решили ускорить введение санкций против физлиц и компаний Беларуси в ответ на данный инцидент.

Позже Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к авиабойкоту.

ИКАО должна была представить промежуточный отчёт 23 июня, но в итоге продлила до сентября расследование инцидента с самолетом Ryanair.

Belavia не расстраивается

Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне всех запретов сделала Instagram-маску "Я скоро улечу", которая "предсказывает ваше следующее путешествие". Рандомайзер выбирает 1 из 23 вариантов, куда можно отправиться. "Но не надейтесь, что все улетят в Дубай к шейху, кому-то достанется только Минское море, а еще лучше – поездка в деревню копать картошку", - отметили в "Белавиа".

"Мы планировали запустить маску до того, как наш список направлений резко сократился. Надеемся, что скоро все смогут легко улететь в любой город и заниматься там привычными делами, например, гулять по Крещатику в Киеве, закупаться в Милане новой дизайнерской коллекцией, ловить рыбу в Хельсинки. Ведь мечты и планы должны сбываться, верно?", - говорится в сообщении "Белавиа".