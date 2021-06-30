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Улететь из Беларуси: куда можно отправиться в условиях авиаблокады?
30.06.2021 12:35 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
После того, как в мае в Беларусь на краткое время
Кавказ
Улететь с комфортом на самолётах "Белавии" можно в Тбилиси, Батуми, Баку или Ереван. Цена вопроса - €180-200 за билет в один конец.
Что делать в Армении или Грузии? Можно ознакомиться с жизнедеятельностью молодых кавказских демократий. Например, в Армении недавно
А в грузинском Батуми можно искупаться в море. И хоть в течение нескольких дней понаблюдать за страной, которая не пошла по дорожке евразийской интеграции и тоже, как и Армения, пережила войну. Кстати, пару лет назад грузины
Есть что посмотреть и в Баку - столице Азербайджана, страны с сильной центральной властью. Государство сопоставимо с нашим - в Азербайджане живёт около 10 млн человек, в столице - свыше 2 млн. Так что можно ознакомиться, на что могла бы быть похожа Беларусь, если бы находилась на Кавказе и у неё было много нефти.
Россия
Прямые рейсы "Белавиа" в братскую нам федерацию весьма обширны. Самый дорогой - на родину Юры-музыканта из ДДТ и башкирского мёда - в Уфу. Стоит билет €183. На втором месте воспетый рэперами и даже немножко Шнуровым Ростов-на-Дону - туда можно улететь за €163. За такую же цену можно отправиться в Казань. В прозаичную Москву улететь можно за €87, в поэтический Питер - за €99. Есть рейсы и в Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару.
Но летает в Россию из Минска не только "Белавиа". Недавно в наш родной аэропорт пришли два российских перевозчика. И теперь можно улететь из столицы Беларуси в окружённый коллективным Западом Калининград или на российский Кавказ - в Минеральные Воды.
В бывший Кёнигсберг можно купить билет на
Турция и Египет
Эти привычные отпускные страны для нас открыты. Только что приходится облетать Украину - из-за этого цены на билеты выше, чем раньше.
Отправиться в египетские Хургаду или Шарм-Эль-Шейх, в турецкие Стамбул, Анталью или Измир можно каждый день. Туда летают чартеры. То есть стоимость билетов можно узнать у туроператоров - они включены в путёвку.
Трёхдневный тур может стоить около Br400. Верхний предел цен больше в разы.
Другой Ближний Восток
Вылететь из Минска можно напрямую в Бейрут. Например, туда 29 июня отправился Boeing 737-800 - билеты стоили почти по Br1350.
Принимают самолёты из Беларуси и Объединённые Арабские Эмираты. Улететь в Дубай можно за Br535. Возвращение будет стоить около Br600.
Отправиться из Минска можно и в израильский Тель-Авив - за примерно Br380 туда и около Br500 обратно.
Столица Казахстана Нур-Султан тоже открыта для белорусов. Билет туда стоит от Br729. В Алматы - около Br800. Вылет в столицу Узбекистана Ташкент обойдётся более Br420. Сообщалось, что воспарить в столичный кыргызский Бишкек
Зато регулярно летают рейсы из Багдада в Минск и обратно, даже ещё одна авиакомпания
Ну и всё. Больше никуда нельзя полететь централизованно. Но никто не мешает арендовать бизнесджет у зарубежной компании и рассекать по небесам. Например, такой рейс на Pilatus PC12 в Санкт-Петербург
Новые хабы
"Хабами" называют узловые аэропорты, где люди часто пересаживаются с одного рейса на другой. Когда-то и Национальный аэропорт Минск был таким "узлом" для украинцев и россиян - через него летали из Украины в Россию и обратно, ведь прямого авиасоообщения между ними нет. Теперь такая схема невозможна.
Нынче самим белорусам понадобились хабы. Ими стали Стамбул и Дубай. Через них можно попасть и в Черногорию, и в Грецию, и в другие страны Европы. Через Дубай можно улететь в другие края - например на ставший более популярным танзанийский Занзибар. Стоить билеты туда-обратно будут под Br2 тыс. Из ОАЭ есть возможность попасть и на Мальдивы, цены за тур на 7-9 ночей - около Br5 тыс.
Из-за чего это всё и когда кончится
Когда закончится авиаблокада Беларуси пока неизвестно. Но предыстория такова - 23 мая летевший из Афин в Вильнюс борт Ryanair сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании. После посадки выяснилось, что в самолёте находился Роман Протасевич - бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским. Он и его девушка Софья Сапега были задержаны.
В Беларуси была создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanair. По факту ложного сообщения СК возбудил уголовное дело.
Саммит ЕС из-за инцидента принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, призвал авиакомпании ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси, а также призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. Также лидеры ЕС решили ускорить введение санкций против физлиц и компаний Беларуси в ответ на данный инцидент.
Позже Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к авиабойкоту.
ИКАО должна была представить промежуточный отчёт 23 июня, но в итоге продлила до сентября расследование инцидента с самолетом Ryanair.
Belavia не расстраивается
Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне всех запретов
"Мы планировали запустить маску до того, как наш список направлений резко сократился. Надеемся, что скоро все смогут легко улететь в любой город и заниматься там привычными делами, например, гулять по Крещатику в Киеве, закупаться в Милане новой дизайнерской коллекцией, ловить рыбу в Хельсинки. Ведь мечты и планы должны сбываться, верно?", - говорится в сообщении "Белавиа".
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После того, как в мае в Беларусь на краткое время пришёл лоукостер, многое изменилось. Страны Европы закрыли для нас своё воздушное пространство. И даже Украина...
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