Сколько Беларусь должна внешним и внутренним кредиторам. Одной картинкой

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

После введения нескольких пакетов санкций со стороны Евросоюза и США, внешний госдолг остается без изменений уже третий месяц подряд. Одновременно с этим снижается и сумма внутреннего госдолга – после удачного размещения гособлигаций в валюте в предыдущие месяцы, новых заимствований не поступало. Основной источник внешних займов в этом году – правительство России. С начала года нашей стране выдано $123,2 млн от РФ. При этом погашено за это же время российских долгов почти в три раза больше – на $310,2 млн, а еще $214,4 млн выплачено банкам Китая.



Инфографика: Myfin.by

По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $1,3 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1930 внешнего госдолга.

Инфографика: Myfin.by

Внутренний госдолг прибавил 2,1 млрд рублей по сравнению с 1 мая 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1247 рублей внутреннего государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2410 на каждого белоруса.

Инфографика: Myfin.by. Прим. 2021 год - прогнозное значение

Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-май выплачено менее трети – $700,5 млн.