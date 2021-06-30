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Сколько Беларусь должна внешним и внутренним кредиторам. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
После введения
По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $1,3 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1930 внешнего госдолга.
Внутренний госдолг прибавил 2,1 млрд рублей по сравнению с 1 мая 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1247 рублей внутреннего государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2410 на каждого белоруса.
Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-май выплачено менее трети – $700,5 млн.
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