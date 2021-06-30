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«Не менее 400 грамм овощей в сутки». А как ещё можно замедлить старение?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Александр Байда, заведующий кафедрой гериатрии и геронтологии с курсом аллергологии и профпатологии БелМАПО:
Питание. Сейчас очень много рекомендаций по здоровому питанию. Это не секрет, их везде можно увидеть, чуть ли не в каждой газете публикуют. Но я хотел бы отметить, что сейчас намечается такая тенденция: использование более активного – я имею в виду в профессиональном плане – применения нутрицевтиков. Сейчас использование нутриентов приобретает особое значение. То есть препаратов, которые имеют растительное, естественное происхождение, но рационально подобраны по своему составу.
В 2019 году проходил европейский конгресс кардиологов, там были впервые опубликованы результаты применения отдельных нутриентов именно для лечения и профилактики атеросклероза. Ведь атеросклероз – это очень важная составляющая старения нашего организма, старение и атеросклероз неразрывны. И даже трудно отдать предпочтение, кто преобладает. То есть они занимают равноценные, по сути, позиции.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Александр Байда:
Ольга Бурлакова:
Александр Байда:
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Александр Байда:
Может быть, необязательно вот эти нутриенты, но хотя бы то же питание. И вы хорошо знаете основные принципы: это продукты, которые содержат достаточное количество растительных волокон – овощи, фрукты. Не менее 400 граммов овощей в сутки мы всегда рекомендуем нашим пациентам. Пища содержит морские продукты, морская рыба. Потому что именно в этих морских продуктах содержатся особые компоненты, которые уменьшают вязкость крови и таким образом улучшают состояние сердца, мозга, всей нашей сердечно-сосудистой системы.
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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