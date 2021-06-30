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Где самая высокая продолжительность жизни и всё ли зависит от генетики?

30.06.2021 12:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Не менее 400 грамм овощей в сутки». А как еще можно замедлить старение?

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Есть ли люди, которые действительно предрасположены, и, как бы они в молодости не убивали здоровье, они все равно доживут до 90, 100 лет? Есть такая вероятность?

Где самая высокая продолжительность жизни и всё ли зависит от генетики?

Елена Михаленко, ведущий научный сотрудник института генетики НАН Беларуси:
Есть такая вероятность.

Ольга Бурлакова:
Генетика все-таки на первом месте или нет?

Елена Михаленко:
Нет, генетика не на первом месте. Если мы говорим вообще о факторах долголетия, то их можно условно разделить на четыре категории: образ жизни, включая питание, социальное развитие общества, уровень медицины и четвертая часть – это генетика. И вот генетика занимает среди этих факторов 25 %.

Мы не должны забывать с вами о том, что образ жизни и питание, тоже зная свои какие-то генетические особенности, мы можем скорректировать. И уровень развития медицины тоже теперь во многом определяется именно развитием генетических исследований.

Где самая высокая продолжительность жизни и всё ли зависит от генетики?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу
То есть можно внести изменения в свой генетический код?

Елена Михаленко:
Нет, в генетический код вы не внесете.

Алена Родовская:
Но, например, при определенных обстоятельствах жизни можно стать долгожителем совершенно спокойно?

Елена Михаленко:
Да, вы можете скорректировать свой образ жизни. Опять же, кто-то может себе позволить бокал вина, рюмку коньяка, а кто-то это себе позволить не может в принципе, если он хочет быть долгожителем.

Где самая высокая продолжительность жизни и всё ли зависит от генетики?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Ну вот, как говорят, долгожители где-нибудь там в Испании. То есть они всегда пропускают. Люди, которые уже в почтенном возрасте, они как бы гордятся тем, что пропускают бокальчик вина. И считают, что это наоборот влияет на продолжительность жизни. Это тоже генетика?

Ведет Instagram, участвует в конкурсах красоты и ходит в бассейн. Вот как живет пенсионерка из Беларуси

Елена Михаленко:
Конечно. Если мы говорим о генетике, на сегодняшний день выделяется пять зон, где наиболее высокая продолжительность жизни. И практически все эти зоны, за исключением одной, – это острова. Понятно, что люди там обособлены, то есть у них есть генетическая схожесть, однородность. Примером остров Сардиния является, где, кстати говоря, продолжительность жизни и мужчин, и женщин одинакова.

Где самая высокая продолжительность жизни и всё ли зависит от генетики?

Екатерина Забенько:
Я, кстати, была на острове Сардиния. Надеюсь, это тоже как-то повлияет, хотя бы минимально.

Ольга Бурлакова:
Наверное, очень важно, где ты пропускаешь этот бокал вина – на берегу моря, например? Где 365 дней солнце или где-нибудь в гараже, например.

Екатерина Забенько:
Надо попробовать везде пропустить бокальчик вина и посмотреть, где будет эффективнее.

Елена Михаленко:
Мы как раз тоже были на острове Сардиния. У нас есть совместные проекты с нашими коллегами из Сардинии. Мы общались с долгожителями с острова. Это, во-первых, сельская местность. Это люди, которые занимаются, как правило, выпасом овец. То есть рацион питания – это сыр, хлеб, ну естественно, бокал вина.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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