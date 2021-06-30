Где самая высокая продолжительность жизни и всё ли зависит от генетики?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Есть ли люди, которые действительно предрасположены, и, как бы они в молодости не убивали здоровье, они все равно доживут до 90, 100 лет? Есть такая вероятность?





Елена Михаленко, ведущий научный сотрудник института генетики НАН Беларуси:

Есть такая вероятность.

Ольга Бурлакова:

Генетика все-таки на первом месте или нет?

Елена Михаленко:

Нет, генетика не на первом месте. Если мы говорим вообще о факторах долголетия, то их можно условно разделить на четыре категории: образ жизни, включая питание, социальное развитие общества, уровень медицины и четвертая часть – это генетика. И вот генетика занимает среди этих факторов 25 %.

Мы не должны забывать с вами о том, что образ жизни и питание, тоже зная свои какие-то генетические особенности, мы можем скорректировать. И уровень развития медицины тоже теперь во многом определяется именно развитием генетических исследований.





Алена Родовская, ведущая ток-шоу

То есть можно внести изменения в свой генетический код?

Елена Михаленко:

Нет, в генетический код вы не внесете.

Алена Родовская:

Но, например, при определенных обстоятельствах жизни можно стать долгожителем совершенно спокойно?

Елена Михаленко:

Да, вы можете скорректировать свой образ жизни. Опять же, кто-то может себе позволить бокал вина, рюмку коньяка, а кто-то это себе позволить не может в принципе, если он хочет быть долгожителем.





Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Ну вот, как говорят, долгожители где-нибудь там в Испании. То есть они всегда пропускают. Люди, которые уже в почтенном возрасте, они как бы гордятся тем, что пропускают бокальчик вина. И считают, что это наоборот влияет на продолжительность жизни. Это тоже генетика?

Елена Михаленко:

Конечно. Если мы говорим о генетике, на сегодняшний день выделяется пять зон, где наиболее высокая продолжительность жизни. И практически все эти зоны, за исключением одной, – это острова. Понятно, что люди там обособлены, то есть у них есть генетическая схожесть, однородность. Примером остров Сардиния является, где, кстати говоря, продолжительность жизни и мужчин, и женщин одинакова.





Екатерина Забенько:

Я, кстати, была на острове Сардиния. Надеюсь, это тоже как-то повлияет, хотя бы минимально.

Ольга Бурлакова:

Наверное, очень важно, где ты пропускаешь этот бокал вина – на берегу моря, например? Где 365 дней солнце или где-нибудь в гараже, например.

Екатерина Забенько:

Надо попробовать везде пропустить бокальчик вина и посмотреть, где будет эффективнее.

Елена Михаленко:

Мы как раз тоже были на острове Сардиния. У нас есть совместные проекты с нашими коллегами из Сардинии. Мы общались с долгожителями с острова. Это, во-первых, сельская местность. Это люди, которые занимаются, как правило, выпасом овец. То есть рацион питания – это сыр, хлеб, ну естественно, бокал вина.