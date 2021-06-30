ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Европе стремительно распространяется индийский штамм коронавируса

30.06.2021 12:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Европа под ударом дельта-штамма COVID-19. Речь идет о вариации вируса, впервые выявленной в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе стремительно распространяется индийский штамм коронавируса

На фоне распространения этой мутации эпидпоказатели в регионе значительно ухудшились. Так, во Франции 20 % случаев ковида составляет именно дельта-штамм.

В Европе стремительно распространяется индийский штамм коронавируса

Всплеск заболеваемости зафиксирован и в Великобритании. Государства вводят запрет на пассажирские рейсы из этой страны. Уже 1 июля такая мера начнет действовать в Гонконге. Все, кто находился на территории Соединенного Королевства более двух часов, приехать в страну не смогут.

В Европе стремительно распространяется индийский штамм коронавируса

Германия между тем, опасаясь дельта-штамма, вводит двухнедельный карантин для прибывающих из двух государств. Речь идет о Португалии и России.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европа под ударом дельта-штамма COVID-19. Речь идет о вариации вируса, впервые выявленной в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возле Бали потерпел крушение пассажирский паром, погибли 7 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by