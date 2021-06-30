Как стартапу получить инвестиции

Источник материала: ProBusiness



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Еще одна возможность для стартапов — индустриальный парк «Великий камень» начал финансировать инновационные проекты. Первое инвестиционное соглашение было подписано 24 июня 2021 года. Каковы условия сделки и как другие проекты смогут воспользоваться этой возможностью? Мы узнали подробности.

Первое инвестиционное соглашение подписано в «Великом камне» в рамках работы Китайско-Белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.

Проект «СПЕЦТЕПЛОБЕЛ» занимается разработкой, изготовлением и испытанием прототипа радиаторов систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Такие системы, например, можно использовать для большегрузного транспорта — самосвалов или комбайнов.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Финансируют стартап шесть инвесторов. Основные среди них — Китайско-Белорусское СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и ООО «Грамотное дело». Инвестиции выделяются на создание прототипа радиатора с последующей реализацией производства и вхождением в резиденты «Великого камня». Сумму инвестиций в стартап «СПЕЦТЕПЛОБЕЛ» не раскрывают.

При чем тут новый указ

Накануне был подписан и опубликован Указ Президента № 215 о развитии «Великого камня». Одна из основных новаций законодательного акта — направление работы с малым инновационным бизнесом. В соответствии с указом стартап с момента регистрации получает доступ ко всем льготам резидентов «Великого камня» на 2 года. За это время должно пройти инкубирование проекта. После он может стать резидентом либо продолжить работу на общих условиях.

В чем инновационность стартапа

Основатель «СПЕЦТЕПЛОБЕЛ» Иван Жуковский:



Иван Жуковский. Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

— Мы нашли уникальное решение. Оно позволяет говорить о совершенно новом подходе к конструированию, построению технологий теплообменных агрегатов. Мы привязали стартап-проект к радиаторам системы охлаждения двигателей, но инвестиционная заявка была предложена и рассмотрена шире: там три позиции, касающиеся теплообменных агрегатов.

Мы, без ложной скромности, «изобрели колесо» — только в области тепломассообмена при конструировании теплообменных агрегатов. Это совершенно новый подход: конструкция теплообменного агрегата, который в зависимости от назначения весь находится или в печке — то есть осуществляется нагрев, или в холодильнике — при охлаждении. Такого в мире нет. Также мы решаем вопрос экологии, уменьшаем вес агрегатов.

Одна из таких разработок уже внедрена на заводе «Березастройматериалы» — это теплообменный агрегат, который выдает вторичное сырье для использования в соседнем цеху. Раньше там сжигали природный газ, поставляемый из России. Сейчас тепло, которое выделяется из печи в одном цеху, используется как сырье в соседнем. За год использования агрегата, разработанного по нашей технологии, предприятие сэкономило более 300 тысяч бел. рублей.

Для того чтобы успешно войти в парк, нам понадобилось около четырех с половиной лет. Сначала проект занял 3-е место на конкурсе, который проводил Государственный комитет по науке и технологиям, потом — прошел государственную экспертизу в секции «Энергетика». Все это говорит о статусе предприятия и его возможностях.

Что говорят чиновники и участники сделки

Заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков:

— Сотрудничество с Китаем у нас идет по широкому спектру направлений. За 5 с половиной лет количество белорусско-китайских проектов увеличилось более чем на 50%. Нашими учеными при поддержке Госкомитета по науке и технологиям и Министерства по науке и технологиям Китая успешно реализуются проекты в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов.

Генеральный директор Китайско-Белорусского СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Янь Ган:



Янь Ган. Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

— «Компания по развитию индустриального парка» в рамках инвестиционной программы «Искра» направляет свои ресурсы на поддержку малых научно-технических предприятий Беларуси, авторов научно-технических разработок, молодых предпринимателей в сфере инноваций, а также на привлечение новых отраслей промышленности в «Великий камень».

«СПЕЦТЕПЛОБЕЛ» является образцом и примером для других стартап-проектов. Он также поможет развитию рынка научных исследований Беларуси.

Что такое «Искра» и чем она полезна стартапам

Это программа для поддержки стартапов. Она существует в формате «инвестиционного клуба» для развития научно-технических достижений и высоких технологий, поддержки предпринимателей и привлечения новых отраслей промышленности в Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень».



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Специалисты «Компании по развитию индустриального парка» отбирают проекты, деятельность которых схожа с направлениями «Великого камня». Дальнейшая цель — ускорение развития тех проектов, у которых уже есть протестированная бизнес-идея, с целью последующих инвестиций. Специалисты помогают командам разработать MVP, протестировать продажи, получить первые инвестиции и знания по ведению бизнеса.

У каждого проекта есть шесть месяцев инкубационного периода. За это время нужно подготовиться для представления инвесторам. В «Искре» окажут бухгалтерские и юридические услуги. В идеале стартап здесь «взращивают», чтобы в будущем он стал резидентом парка.

Инвесторы могут совместно вложить до $ 500 тысяч и получить не более 20% доли в стартапе. Инвесторы не управляют проектом — они вкладываются с целью получения прибыли от продажи своей доли в будущем.

Новые бизнес-идеи финансирует сам Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», а также девять участников «Искры» — среди них фонды, банки и частные компании. Стать инвестором стартапа может и любая сторонняя компания.

Как получить финансирование по программе «Искра»

Помощник генерального директора Китайско-Белорусского СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» У Пэн:



У Пэн. Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

— У нас в резерве — около 30 стартап-проектов, которые мы получили за полтора года работы. Особое внимание сейчас уделяем развитию шести проектов. Чтобы попасть в их число, нужно заполнить заявку на сайте .

Компания также самостоятельно ищет свежие бизнес-идеи — сотрудничает с Академией наук, Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь, вузами, а также прямо сейчас, с 29 по 30 июня, проводит конкурс стартап-проектов Startup Great Challenge.

Мы помогаем проектам дальше развиваться, сотрудничаем с партнерами на территории Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Возможно, будем помогать стартапам выходить на китайский рынок, где есть свои платформы и инвестиции.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

В декабре 2020 года для инновационного центра ввели в эксплуатацию бизнес-центр площадью около 18 тысяч «квадратов» с лабораториями, рабочей зоной, офисами и коворкингами, которые стартапы могут бесплатно арендовать на 6 месяцев, демонстрационным залом, конференц-залом. Вскоре тут будет кофе-рум, на цокольном этаже откроется столовая, в здании появятся спортивный зал и душ.

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