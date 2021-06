МИД Беларуси решило «вывести на чистую воду» правительства западных стран

Министерство иностранных дел Беларуси возобновило практику подготовки докладов о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах, сообщает пресс-служба ведомства.





«Этим докладом МИД Беларуси в очередной раз напоминает, что, прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя, — говорится в сообщении. — Доклад касается 21 государства — ряда стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады — наиболее активных «адвокатов» экономических санкций и иных ограничительных мер. Документ не содержит сравнений и рейтингов и не претендует на полноту представления имеющихся нарушений прав человека в странах коллективного Запада».

Как отмечает пресс-служба, в докладе приводятся «резонансные и вопиющие случаи действий властей западных государств, а также дана их определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам».

«Отраженных в докладе сюжетов достаточно, чтобы заметить всю парадоксальность ситуации и лицемерие в оценках западными политиками положения с правами человека у себя дома и в других странах на фоне постоянных нарушений прав человека и свобод своих граждан, попрания норм международного права и международных обязательств, — говорится в сообщении. — «Это — другое!» — любимый аргумент в ответ на любою критику в адрес коллективного Запада, который живет по принципу из повести-притчи «Скотный двор» Дж.Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие» (All animals are equal but some animals are more equal than others.)».

По мнению МИД, западные страны «безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи в отношении ситуаций с правами человека в других странах, закрывая глаза на собственные проблемы — от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях».

Доклад МИД Беларуси привлекает внимание правительств отдельных стран Запада и компетентных международных организаций к этим тревожным сигналам, подчеркивается в сообщении.

«Беларусь никого не учит и не осуждает, в отличие от некоторых наших самоуверенных «партнеров», — отмечается в сообщении. — Мы выступаем за разумный и объективный подход государств к сотрудничеству по всем вопросам, включая права человека. Повсеместное насаждение выкроенных по лекалам коллективного Запада демократий и однобокие трактовки международных правозащитных положений служат удовлетворению политических и экономических амбиций правящих на Западе элит, но они разрушительны для международных отношений и устойчивого развития государств».

Данный доклад является четвертым по счету. Первые три доклада МИД готовил в 2012, 2013 и 2014 годах.

Среди примеров нарушений прав человека в докладе приводится ситуация с активистами-экологами в Австрии, которые проводили пикет в центре Вены 31 мая 2019 года и пострадали от насилия со стороны полиции. «Уголовные дела в связи с «чрезмерным и неоправданным» применением полицией Австрии силы в отношении участников мирных акций протеста были возбуждены против восьми полицейских. Только 15 июня 2021 года один из полицейских был осужден за злоупотребление служебным положением и дачу ложных показаний и приговорен к одному году лишения свободы условно», — говорится в докладе.

Не обошли авторы доклада вниманием и резонансную историю гибели Джорджа Флойда в США: «25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан в Миннеаполисе, подвергнут пыткам и казнен во внесудебном порядке сотрудниками департамента полиции Миннеаполиса, которые удерживали и душили его, держа его на земле и стоя коленом у него на шее в течение почти девяти минут».

При этом в докладе нет информации о том, что полицейский Дерек Шовин был признан виновным в убийстве Флойда и приговорен к 22 годам тюрьмы.

Следует также отметить, что в Беларуси до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов за насилие в отношении участников массовых акций протеста в августе прошлого года. По официальным данным, в Следственный комитет поступило около 1.800 заявлений от потерпевших.

Читайте также: