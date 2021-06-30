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Главе ОГП грозит уголовное наказание

30.06.2021 12:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председателю Объединенной гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

Главе ОГП грозит уголовное наказание

Козлов сообщил БелаПАН, что обвинение ему было предъявлено накануне, 29 июня. Политик находится под подпиской о невыезде.

В ст. 407 УК речь идет об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого суда «лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, без разрешения лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суда». Санкция по этой статье — штраф или арест, однако их нижние и верхние границы не уточнены.

30 декабря, 5 и 11 января Козлова допрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Трижды он отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в милицию. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 УК.

 

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Председателю Объединенной гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания,...
 
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