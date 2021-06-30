Названы самые частые причины увольнения в Беларуси

Основными причинами увольнения для белорусов стали низкая зарплата и хамство начальника.

Эксперты поисковой системы вакансий спросили белорусских соискателей, с чем они не смогли бы смириться на работе.

Оказалось, что написать заявление на увольнение белорусы могли бы из-за слишком низкой зарплаты и неуважения со стороны начальства.

Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 21 по 27 июня 2021 года, в опросе приняли участие 1300 экономически активных граждан Беларуси.

Что может заставить вас уволиться ‒ результаты опроса

Эксперты выяснили, что может стать серьезной причиной для увольнения для жителей Беларуси.