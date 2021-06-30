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Названы самые частые причины увольнения в Беларуси

30.06.2021 13:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Основными причинами увольнения для белорусов стали низкая зарплата и хамство начальника.

Эксперты поисковой системы вакансий спросили белорусских соискателей, с чем они не смогли бы смириться на работе.

Оказалось, что написать заявление на увольнение белорусы могли бы из-за слишком низкой зарплаты и неуважения со стороны начальства.

Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 21 по 27 июня 2021 года, в опросе приняли участие 1300 экономически активных граждан Беларуси.

Что может заставить вас уволиться ‒ результаты опроса

Эксперты выяснили, что может стать серьезной причиной для увольнения для жителей Беларуси.

  • 53% участников опроса сменили бы работу, если бы были недовольны зарплатой, а 26% признались, что уволиться их могло бы вынудить хамство начальника.
  • 11% опрошенных искали бы другую работу, если бы пришлось слишком много времени тратить на дорогу до работы.
  • Интриги коллег смогли бы заставить уволиться 6% опрошенных, а 4% считают, что достаточный повод для увольнения ‒ слишком большой объем работы.

 
 
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Основными причинами увольнения для белорусов стали низкая зарплата и хамство начальника. Эксперты поисковой системы вакансий спросили белорусских соискателей,...
 
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