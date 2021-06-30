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В Минске в цеху завода рабочего задавило стеновой панелью

30.06.2021 13:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в цеху завода рабочего задавило стеновой панелью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"29 июня в 18.47 спасателям поступило сообщение о том, что при проведении штукатурных работ в цехе ООО "АльфаХаус" на территории ОАО "Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова" в Минске на ул.Долгобродской, 18, произошло опрокидывание с гидравлического подъемного стола элемента стеновой панели каркасного дома (2,8х11,5 м, 2,5 т) на разнорабочего 1989 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Мужчина от полученных травм скончался.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В цехе ООО "АльфаХаус" на территории ОАО "Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова" в Минске на ул.Долгобродской, 18, произошло опрокидывание с...
 
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