Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС провели операцию по спуску пострадавшего с кровли цеха. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 6.07 спасателям поступило сообщение о необходимости транспортировки человека в машину скорой медицинской помощи с кровли литейного цеха ОАО "МТЗ" по улице Долгобродской в Минске.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что там находится мужчина, который самостоятельно спуститься с кровли не может. Позже было установлено, что во время работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха он получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени.

Работниками МЧС при помощи альпинистского оборудования, жестких носилок и автоколенчатого подъемника пострадавшего спустили и транспортировали в машину скорой медицинской помощи. Он был госпитализирован.-0-