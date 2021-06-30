ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Zoom покупает стартап, разрабатывающий машинный перевод в реальном времени

30.06.2021 13:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Американская коммуникационно-технологическая компания Zoom Video Communications подписала заключительное соглашение о покупке Karlsruhe Information Technology Solutions - Kites GmbH («Kites») - стартапа, занимающегося разработкой машинного перевода в реальном времени. Об этом говорится в заявлении компании.

Условия сделки не разглашаются.

"Мы постоянно ищем новые способы сделать счастливыми наших пользователей и повысить продуктивность встреч, а решения в области машинного перевода будут играть ключевую роль в совершенствовании нашей платформы для клиентов Zoom по всему миру", - сказал президент по продуктам и инженерным разработкам Zoom Велчами Санкарлингам.

Компания Kites была основана в 2015 году преподавателями Технологического университета Карлсруэ Алексом Вайбелем и Себастьяном Штюкером. В ней работают 12 ученых-исследователей.

Kites разработала платформу для перевода, которую используют в академических кругах и правительстве.

Zoom Video Communications - американская коммуникационно-технологическая компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния), основанная в 2001 году. Она предоставляет услуги удаленной конференцсвязи с использованием облачных исчислений. Zoom предлагает коммуникационное программное обеспечение, которое включает видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу.

В начале апреля 2020 года количество ежедневных пользователей Zoom выросла до 200 млн человек - по сравнению с 10 млн в декабре 2019 года. Это связано с введением карантинных мер во многих странах из-за пандемии COVID-19.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская коммуникационно-технологическая компания Zoom Video Communications подписала заключительное соглашение о покупке Karlsruhe Information Technology Solutions - Kites GmbH («Kites») -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые частые причины увольнения в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by