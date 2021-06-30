Путин объяснил, почему не внес Украину в список недружественных стран

Поэтому страна не вошла в соответствующий список, который ранее подготовил кабмин.





По его словам, русские и украинцы едины.





Пока в нем две страны — США и Чехия. С ними у Москвы сложные дипломатические отношения.





Прага, в частности, обвиняет российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.