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Путин объяснил, почему не внес Украину в список недружественных стран

30.06.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным.

Поэтому страна не вошла в соответствующий список, который ранее подготовил кабмин.

По его словам, русские и украинцы едины.

Пока в нем две страны — США и Чехия. С ними у Москвы сложные дипломатические отношения. 

Прага, в частности, обвиняет российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
 
 
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Президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным.
 
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