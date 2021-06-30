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Новая строчка появится в жировках с 1 июля

30.06.2021 13:19 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Министерство жилищно-коммунального хозяйства изменило форму "извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением", это следует из постановления Минжилкомхоза, опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале.  

Согласно документу, в жировке должна появиться новая строка "Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения". Это касается домов, управлением которых занимается уполномоченное лицо. Исчисляться плата будет соразмерно общей площади принадлежащих гражданам жилых и нежилых помещений.

Новая строчка появится в жировках с 1 июля

Также в новом извещении есть несколько уточнений по оплате газа, включена плата за электричество в общежитиях. По-разному будет исчисляться стоимость санитарного содержания вспомогательных помещений: для нежилых помещений в расчет будут браться квадратные метры, для квартир — количество зарегистрированных человек.

Постановление вступает в силу с 1 июля текущего года. Примечательно, что в нём не прописано ничего о содержании дополнительной информации на обороте жировки. В последнее время там появляются любопытные тексты анонимных авторов. 

 
 
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства изменило форму "извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым...
 
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