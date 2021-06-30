Минсельхозпрод: Минск не опасается возможных санкций ЕС в отношении агросектора

Источник материала: Смартпресс

Минсельхозпрод Беларуси не опасается возможных санкций ЕС в отношении агропромышленного комплекса. Полагает, что даже в случае введения они не скажутся на работе отрасли.

"Мы провели глубокий анализ по возможному влиянию санкций на агропромышленный комплекс страны. Могу с уверенностью на 200% заверить, что никак вообще никакие санкции никакой страны мира отразиться на производстве АПК не могут", - заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на пресс-конференции в среду.

Он обратил внимание, что "в основе сельхозпроизводства – земля". "Мы та страна, которая имеет свою землю, мы ее нигде за пределами страны не арендуем, как некоторые другие государства. Да, она, может быть, не самая лучшая и плодородная, но мы научились за эти годы с ней работать", - заметил он.

На сегодня 86% от технологически необходимых машин и оборудования возделывания земли в Беларуси обеспечено за счет собственного производства (трактора разной мощности, зерно-и кормоуборочные комбайны, прицепная и навесная техника, посевные агрегаты), продолжил Богданов. Потребность в удобрениях и сельхозхимии также обеспечивается за счет собственного производства.

"Семена – опять-таки, свои. У нас пять Научно-практических центров, которые обеспечивают научное сопровождение всего сельхозпроизводства, семенами занимаются два из них", - сообщил Богданов, отметив, что импортируются только семена сахарной свеклы и частично - кукурузы. Частично импортируемое из Украины белковое сырье для комбикормовой промышленности, по его мнению, может быть замещено поставками из России. Незначительные объемы импортируемой пшеницы твердых сортов для макаронной промышленности могут быть замещены макаронной крупкой.

Племенной скот также практически на 100% собственный. "Немножко завозим по мясу птицы. Но нам ничего не стоит дополнительно оборудовать племрепродукторы", - добавил Богданов.

"То есть в целом если смотреть на агропромышленный комплекс как производственную систему, повлиять на нее со стороны очень сложно, практически невозможно", - утверждает замминистра.

По его словам, перерабатывающие предприятия завершили модернизацию производств, "и оборудования даже с запасом".

В части поставок готовой продукции, продолжил Богданов, ЕС занимает незначительную долю в общем объеме белорусского экспорта продовольствия – порядка 6%."Переориентироваться особо больших проблем не составит", - полагает он. Так, в структуре экспорта 27% приходится на растительные масла, которые "Китай с руками оторвет".

"Импорт (сельхозпродукции и продовольствия – Смартпресс) в Беларусь из Евросоюза был больше – по прошлому году сальдо отрицательное. Но опять-таки, в случае необходимости все эти товары (…) могут быть [замещены поставками из других стран], - полагает Богданов.