Источник материала: Смартпресс

Руководителю Объединённой гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову предъявили обвинение в рамках уголовного дела за "разглашение данных дознания" (ч.1 ст.407 УК). Он под подпиской о невыезде, сообщают правозащитники.

Дело по этой статье возбудили в марте. Бывший милиционер Козлов неоднократно отказывался давать подписку о неразглашении на допросах в Следственном комитете. А после рассказывал, как проходили допросы.

Наказание по статье предусматривает от штрафа до 3 лет лишения свободы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главу Объединённой гражданской партии обвиняют в разглашении данных дознания - правозащитники Руководителю Объединённой гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову предъявили обвинение в рамках уголовного дела за "разглашение данных дознания" (ч.1 ст.407 УК)....

В апреле Козлов15 суток ареста