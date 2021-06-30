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Главу Объединённой гражданской партии обвиняют в разглашении данных дознания - правозащитники

30.06.2021 13:19 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Руководителю Объединённой гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову предъявили обвинение в рамках уголовного дела за "разглашение данных дознания" (ч.1 ст.407 УК). Он под подпиской о невыезде, сообщают правозащитники.

Дело по этой статье возбудили в марте. Бывший милиционер Козлов неоднократно отказывался давать подписку о неразглашении на допросах в Следственном комитете. А после рассказывал, как проходили допросы.

Наказание по статье предусматривает от штрафа до 3 лет лишения свободы.

В апреле Козлов отбыл 15 суток ареста

 
 
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Руководителю Объединённой гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову предъявили обвинение в рамках уголовного дела за "разглашение данных дознания" (ч.1 ст.407 УК)....
 
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