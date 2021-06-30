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Начальница почты в агрогородке выстроила финансовую пирамиду на 200 тыс рублей

30.06.2021 13:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Начальница почты в агрогородке выстроила финансовую пирамиду на 200 тыс рублей
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Согласно материалам дела, уроженка Любани на протяжении 27 лет возглавляла местное почтовое отделение и пользовалась доверием у сельчан. C 2012 года женщина стала активно предлагать посетителям почты оформить банковские вклады. Женщина убеждала граждан в необходимости хранения сбережений в банке, ссылаясь на безопасность и якобы имевшуюся повышенную процентную ставку по вкладу для жителей сельской местности.

При обращении клиента для открытия банковского вклада начальник отделения почты принимала от него деньги и создавала видимость совершения операций по вкладам, после чего выдавала фиктивный договор. Полученные деньги присваивала себе и распоряжалась ими по собственному усмотрению.

Установлено, что в период с 2012 года по март 2021 года обвиняемая оформила не менее 28 фиктивных договоров банковских вкладов на общую сумму 198 тысяч рублей. Часть денег под видом начисленных процентов она передала обратившимся к ней «вкладчикам». Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают иных граждан, которые могли пострадать от противоправной деятельности обвиняемой.

 
 
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Около 9 лет начальница почтового отделения открывала ложные банковские вклады в агрогородке Любань Октябрьского района Гомельской области, рассказали в...
 
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