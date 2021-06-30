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Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдона. Серена Уильямс, с которой она играла, выбыла из-за травмы

30.06.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдона. Серена Уильямс, с которой она играла, выбыла из-за травмы

Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче белорусская теннисистка встречалась с американкой Сереной Уильямс.

Однако их встреча продлилась совсем недолго: в первом сэте при счете 3:3 титулованная Уильямс получила травму, поскользнувшись на траве и повредив ногу. Продолжить игру американка не смогла. В слезах она покинула корт и завершила выступление на турнире, где считалась одной из главных претенденток на победу.

30 июня свои матчи на «Уимблдоне» проведут Виктория Азаренко и Ольга Говорцова.

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Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче белорусская теннисистка встречалась с американкой Сереной Уильямс. Однако их встреча...
 
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