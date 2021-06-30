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Известны все четвертьфинальные пары на чемпионате Европы по футболу

30.06.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Известны все четвертьфинальные пары на чемпионате Европы по футболу

На чемпионате Европы по футболу осталось всего 8 команд – известны все четвертьфинальные пары.

2 июля в Санкт-Петербурге сыграют сборные Швейцарии и Испании, также в Мюнхене встретятся команды Бельгии и Италии. 

3 июля на поле выйдут футболисты Чехии и Дании (эта игра пройдет в Баку). Команда Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

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На чемпионате Европы по футболу осталось всего 8 команд – известны все четвертьфинальные пары. 2 июля в Санкт-Петербурге сыграют сборные Швейцарии и Испании, также...
 
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