Сборная Украины одолела и выбила из турнира шведов в 1/8 финала Евро-2020

Источник материала: ОНТ

Очередную сенсацию на Евро преподнесли украинцы – в 1/8 финала они выбили из турнира сборную Швеции.

На 27-й минуте забил Александр Зинченко. Затем на 43-й минуте Эмиль Форсберг сравнял счет. Больше в основное время голов не было, а в дополнительное определяющей стала 99-я минута, когда за грубое нарушение красную карточку получил Маркус Даниэльссон, и шведы остались в меньшинстве.

На 106-й минуте главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поменял Андрея Ярмоленко на Артема Довбика, который за несколько секунд до конца дополнительного времени забил и вывел украинцев в четвертьфинал.

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