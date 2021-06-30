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Сборная Украины одолела и выбила из турнира шведов в 1/8 финала Евро-2020

30.06.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Украины одолела и выбила из турнира шведов в 1/8 финала Евро-2020

Очередную сенсацию на Евро преподнесли украинцы – в 1/8 финала они выбили из турнира сборную Швеции.

На 27-й минуте забил Александр Зинченко. Затем на 43-й минуте Эмиль Форсберг сравнял счет. Больше в основное время голов не было, а в дополнительное определяющей стала 99-я минута, когда за грубое нарушение красную карточку получил Маркус Даниэльссон, и шведы остались в меньшинстве.

На 106-й минуте главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поменял Андрея Ярмоленко на Артема Довбика, который за несколько секунд до конца дополнительного времени забил и вывел украинцев в четвертьфинал. 

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Очередную сенсацию на Евро преподнесли украинцы – в 1/8 финала они выбили из турнира сборную Швеции. На 27-й минуте забил Александр Зинченко. Затем на 43-й минуте Эмиль...
 
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