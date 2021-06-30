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Сборная Украины одолела и выбила из турнира шведов в 1/8 финала Евро-2020
Источник материала: ОНТ
Очередную сенсацию на Евро преподнесли украинцы – в 1/8 финала они выбили из турнира сборную Швеции.
На 27-й минуте забил Александр Зинченко. Затем на 43-й минуте Эмиль Форсберг сравнял счет. Больше в основное время голов не было, а в дополнительное определяющей стала 99-я минута, когда за грубое нарушение красную карточку получил Маркус Даниэльссон, и шведы остались в меньшинстве.
На 106-й минуте главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поменял Андрея Ярмоленко на Артема Довбика, который за несколько секунд до конца дополнительного времени забил и вывел украинцев в четвертьфинал.
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Очередную сенсацию на Евро преподнесли украинцы – в 1/8 финала они выбили из турнира сборную Швеции. На 27-й минуте забил Александр Зинченко. Затем на 43-й минуте Эмиль...
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