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МИД опубликовал доклад о нарушениях прав человека в западных странах

30.06.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД опубликовал доклад о нарушениях прав человека в западных странах

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало доклад о резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных странах Запада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД.

Как указывается в сообщении МИД, «Этим докладом МИД Беларуси в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других странах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя».

При этом, по словам представителей МИД, в ведомстве убеждены, что «западные страны безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи» относительно ситуации с соблюдением прав человека в других странах.

При этом МИД обвинил страны Запада в том, что они закрывают глаза на собственные проблемы – такие как расизм, социальное неравенство и ксенофобия, а также полицейского насилия, силовых разгонов массовых мероприятий, в некоторых случаях повлекших смертельные исходы.

Фото: БЕЛТА 

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Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало доклад о резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных странах Запада. Об этом говорится в...
 
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