|
МИД опубликовал доклад о нарушениях прав человека в западных странах
Источник материала: ОНТ
Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало доклад о резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных странах Запада. Об этом говорится в сообщении,
Как указывается в сообщении МИД, «Этим докладом МИД Беларуси в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других странах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя».
При этом, по словам представителей МИД, в ведомстве убеждены, что «западные страны безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи» относительно ситуации с соблюдением прав человека в других странах.
При этом МИД обвинил страны Запада в том, что они закрывают глаза на собственные проблемы – такие как расизм, социальное неравенство и ксенофобия, а также полицейского насилия, силовых разгонов массовых мероприятий, в некоторых случаях повлекших смертельные исходы.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало доклад о резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных странах Запада. Об этом говорится в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)