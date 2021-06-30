МИД опубликовал доклад о нарушениях прав человека в западных странах

Источник материала: ОНТ

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало доклад о резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных странах Запада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД.

Как указывается в сообщении МИД, «Этим докладом МИД Беларуси в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других странах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя».

При этом, по словам представителей МИД, в ведомстве убеждены, что «западные страны безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи» относительно ситуации с соблюдением прав человека в других странах.

При этом МИД обвинил страны Запада в том, что они закрывают глаза на собственные проблемы – такие как расизм, социальное неравенство и ксенофобия, а также полицейского насилия, силовых разгонов массовых мероприятий, в некоторых случаях повлекших смертельные исходы.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram