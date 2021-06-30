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На чемпионате Европы по футболу завершилась 1/8 финала

30.06.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по футболу завершилась 1/8 финала

На стадионе Уэмбли в Лондоне сыграли сборные Англии и Германии. Дома британцы просто должны были выиграть, и они это сделали – 2:0 Первый гол был забит лишь на 75-й минуте. Его автором стал Рахим Стерлинг. Сравнять счет немцы могли на 81-й минуте, но Томас Мюллер при выходе один на один с вратарем промахнулся. А уже на 86-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил свой первый гол на нынешнем Евро и поставил точку в этом матче. 

Игра против сборной Англии стала последней в качестве главного тренера немецкой сборной для Йоахима Лева, который после серии неудачных матчей покидает свой пост.

Йоахим Лев руководил командой с 2006 года и до 2018-го стабильно доводил сборную Германии до полуфиналов крупных турниров. В 2014 году он привел немцев к титулу чемпионов мира.

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На стадионе Уэмбли в Лондоне сыграли сборные Англии и Германии. Дома британцы просто должны были выиграть, и они это сделали – 2:0 Первый гол был забит лишь на 75-й...
 
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