МЧС провели учения по спасению людей в случае ЧП в метро Минска

Источник материала: ОНТ

Ночью 30 июня подразделения столичного МЧС совместно со службами метрополитена провели масштабные учения по спасению людей в случае происшествия в подземке.

Тренировки в метро проводят глубокой ночью из-за специфики работы этого вида транспорта. Каждый раз – на разных станциях.

По сценарию на перегоне между «Спортивной» и «Пушкинской» в поезде начался пожар. Машинист доводит состав до станции. А за это время вагон горит открытым пламенем, много дыма. Есть пострадавшие. К этому времени к станции прибывают первые расчеты спасателей. Всего в тренировке задействовали 100 человек и 27 единиц техники. Отработали экстренную эвакуацию и оказание помощи пострадавшим.

Благодаря взаимодействию служб метрополитен – один из самых безопасных видов транспорта. В реальной жизни спасатели прибывают на любую станцию метро в случае ЧП в течение 5 минут. Из особенностей минской подземки на перегонах работает радиосвязь на частоте, которую используют экстренные службы, отработаны способы оказания помощи в условиях едкого дыма и даже действия отравляющих веществ.

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