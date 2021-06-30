Диетологи назвали помогающий похудеть фрукт

Источник материала: ОНТ

Американские диетологи и специалисты в области правильного питания рассказали о том, какой фрукт лучше всего помогает похудеть. Этим фруктом оказался ананас. Об этом пишет издание Women’s Health.

По словам врача-диетолога Ванессы Риссетто, фрукт содержит крайне низкое содержание килокалорий – всего 52 на 100 граммов. При этом диетолог отметила, что находящимся на низкоуглеводной диете людям стоит проявлять осторожность при употреблении ананасов, чтобы не превысить норму углеводов в сутки.

Врач также отметила, что ананас содержит такой фермент, как бромелайн. Он помогает расщеплять белки до аминокислот и лучше усваивать некоторые питательные вещества, содержащиеся в жирах.

Еще одним преимуществом ананаса оказалось огромное количество содержащейся в нем клетчатки. Как пояснила диетолог, клетчатка довольно медленно переваривается, сохраняя чувство сытости, что имеет существенное значение для снижения веса. Кроме того, клетчатка также способствует пищеварению и действует как натуральное слабительное.

Риссетто также отметила, что ананасы почти на 86% состоят из воды, а поэтому они способны хорошо утолять жажду. Кроме того фрукт богат марганцем, необходимым организму человека для нормального функционирования пищеварительной системы. В частности, питательный элемент помогает регулировать метаболизм жиров и углеводов.

Диетолог подчеркнула, что, несмотря на очевидную пользу фрукта, польза будет только при умеренном его потреблении. В то же время ананас может стать вполне приемлемой заменой торту или печенью в том случае, если человеку захочется чего-то сладкого.

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