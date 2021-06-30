ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Диетологи назвали помогающий похудеть фрукт

30.06.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Диетологи назвали помогающий похудеть фрукт

Американские диетологи и специалисты в области правильного питания рассказали о том, какой фрукт лучше всего помогает похудеть. Этим фруктом оказался ананас. Об этом пишет издание Women’s Health.

По словам врача-диетолога Ванессы Риссетто, фрукт содержит крайне низкое содержание килокалорий – всего 52 на 100 граммов. При этом диетолог отметила, что находящимся на низкоуглеводной диете людям стоит проявлять осторожность при употреблении ананасов, чтобы не превысить норму углеводов в сутки.

Врач также отметила, что ананас содержит такой фермент, как бромелайн. Он помогает расщеплять белки до аминокислот и лучше усваивать некоторые питательные вещества, содержащиеся в жирах.

Еще одним преимуществом ананаса оказалось огромное количество содержащейся в нем клетчатки. Как пояснила диетолог, клетчатка довольно медленно переваривается, сохраняя чувство сытости, что имеет существенное значение для снижения веса. Кроме того, клетчатка также способствует пищеварению и действует как натуральное слабительное.

Риссетто также отметила, что ананасы почти на 86% состоят из воды, а поэтому они способны хорошо утолять жажду. Кроме того фрукт богат марганцем, необходимым организму человека для нормального функционирования пищеварительной системы. В частности, питательный элемент помогает регулировать метаболизм жиров и углеводов.

Диетолог подчеркнула, что, несмотря на очевидную пользу фрукта, польза будет только при умеренном его потреблении. В то же время ананас может стать вполне приемлемой заменой торту или печенью в том случае, если человеку захочется чего-то сладкого.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские диетологи и специалисты в области правильного питания рассказали о том, какой фрукт лучше всего помогает похудеть. Этим фруктом оказался ананас. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главу Объединённой гражданской партии обвиняют в разглашении данных дознания - правозащитники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by