После аномального зноя Европу накрыли обильные ливни с сильным ветром и градом

Источник материала: ОНТ

После аномального зноя Европу накрыли ливни, приводящие к затоплению.

Такие дожди в сочетании с сильным ветром и градом прошли сразу над несколькими районами Швейцарии. Но больше все же досталось Германии, которую сдувало, заливало и еще и побило градом. Причем все это одновременно. На юго-запад страны обрушился ураган. Автотрассы и железные дороги завалило поломанными деревьями.

В Штутгарте после ливня не выдержала канализационная система города. Пенные потоки хлынули на улицы и станции метро.

«Яркие эмоции» испытали зрители одного из концертов - под порывами ветра одна из скульптур на крыше оперного театра провалилась внутрь, а следом за ней пошла дождевая вода. Жертв и пострадавших удалось избежать.

В Чехии после ливней и шквалистого ветра без света – тридцать тысяч человек, остановлено движение поездов сразу в четырех регионах. В Москве, а затем и в других регионах России на днях гроза и порывистый ветер ломали деревья, срывали рекламные щиты и строительные краны, затоплены дороги и метро. В Москве выпало 70 процентов месячной нормы осадков.

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